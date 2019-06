Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, s-a prezentat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-si sustine contestatia fata de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook…

- Procurorii DIICOT au dispus marti punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de Darius Valcov, fost consilier al premierului Viorica Dancila, pentru savarsirea infractiunii de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala,…

- Procurorii DIICOT au dispus inceperea urmaririi penale pe numele lui Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, pentru savarsirea infractiunii de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in legatura cu publicarea protocolului de colaborare intre SRI si Parchetul General,…

- Poliția Romana a confirmat informația publicata in exclusivitate de G4Media.ro: ”Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Romane, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala, faptul ca un cetațean roman, urmarit internațional pentru punerea in aplicare…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (62 de ani) a comentat despre noua coafura a prim-ministrului Viorica Dancila fiind invitat in cadrul unei emisiuni TV. Cristian Tudor Popescu, invitat in cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24 pentru a discuta despre refuzul Vioricai Dancila privind restructurarea,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca probele au fost corect administrate in dosarul Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila. Instanta a dispus inceperea judecatii. Decizia este...

- Fostul secretar de stat din Ministerul Sanatatii, Alin Tucmeanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mita. Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti dupa ce, in prima instanta Alin Tucmeanu fusese achitat de Tribunalul Bucuresti.…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost amendat de Consiliul National de Combatere a Discriminarii cu suma de 1.000 de lei pentru faptul de a fi publicat pe contul sau de Facebook fisa medicala a unui protestatar. Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.