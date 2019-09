Avocat Alexandra: Fetele sunt în viață în Italia Avocatul familiei Maceșanu susține ca are informații ca Luiza și Alexandra au fost traficate de o rețea din Bari, din care facea parte și Gheorghe Dinca. ”Din cate știm, fetele sunt in viața, undeva in Italia. Acestea sunt informațiile pe care le are domnul Cumpanașu in acest moment. Domnul Cumpanașu a facut o serie de investigații angajand pe cont propriu o echipa de detectivi particulari care a cules informații despre aceasta rețea in care este implicat inculpatul Gheorghe Dinca, rețea care acționeaza in Italia, Bari, coordonata de o alta rețea albaneza. Echipa este cu un pas in urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

