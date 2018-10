Stiri pe aceeasi tema

- Comisia CSM i-a aprobat candidatura Adinei Florea pentru postul de procuror pe functie de executie în cadrul Sectiei de anchetare a infractiunilor din justitie. Procurorul-sef al noii sectii este Florean Sterschi, de la Parchetul General.

- O comisie a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, vineri, admiterea Adinei Florea in functia de procuror in cadrul Sectiei de investigare a magistratilor, potrivit unui anunt postat pe site-ul CSM. Adina Florea este si propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru functia…

- Comisia CSM i-a aprobat candidatura Adinei Florea pentru postul de procuror pe functie de executie in cadrul Sectiei de anchetare a infractiunilor din justitie. Procurorul-sef al noii sectii este Florean Sterschi, de la Parchetul General.

- Comisia CSM i-a aprobat candidatura Adinei Florea pentru postul de procuror pe funcție de execuție in cadrul Secției de anchetare a infracțiunilor din justiție. Procurorul-șef al noii secții este Florean Sterschi, de la Parchetul General.Adina Florea, propunerea ministrului Justiției pentru…

- Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, si-a depus candidatura si pentru functia de procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. De asemenea, Florena Esther Sterschi, propusa de Tudorel Toader pentru functia…

- "Avem trei candidaturi cu avizele CSM: sef DNA, adjunct DIICOT, director Resurse Umane la Parchetul General. Termin ședința aici și merg la Ministerul Justiției. Aproape am finalizat analizele rapoartelor de la Sectia de Procurori. Astazi, nu plec de la minister si incheiem procedura. Astazi tragem…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat pentru AGERPRES surse din CSM. Conform surselor citate, s-au…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina luni interviul in fata Sectiei pentru ... The post Sectia pentru procurori a CSM, aviz negativ pentru nominalizarea Adinei Florea la sefia DNA appeared first on Renasterea banateana .