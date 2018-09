Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate in derby-ul de duminica seara, scor 1-1, la fel cum s-a intamplat și in toate cele 4 meciuri disputate pe parcursul campionatului trecut. Roș-albaștrii au condus la pauza (Coman 24), dar CFR a dominat autoritar repriza secunda și a reușit sa egaleze in minutul…

- Comisia de urbanism a aprobat ieri noi proiecte imobiliare. In cadrul sedintei au fost dezbatute 14 initiative, iar noua au fost aprobate. Dintre acestea, doua apartin Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Ambele fac referire la construirea de poligoane: unul pe Calea Chisinaului, pe o suprafata…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a primit raportul secret intocmit de Ministerul de Interne cu privire la protestul diasporei din 10 August. „Secretizarea acestuia reprezinta, in mod evident, un abuz. Nu exista niciun element care trebuie ascuns de ochii opiniei publice in el. “, a scris liberalul…

- Noi proiecte imobiliare au fost aprobate de catre Comisia de urbanism. In cea mai recenta sedinta a Comisiei, de alaltaieri, au fost dezbatute 12 proiecte, iar toate au fost aprobate, in conditiile in care consilierii au pus si unele conditii. Un proiect de amploare va fi implementat de catre firma…

- Programul Start-Up Nation, lansat anul trecut și menit sa ajute tinerii antreprenori, oferindu-le un ajutor nerambursabil de maximum 200.000 de lei (43.000 de euro) celor care au pornit o afacere in 2017 s-a dovedit de bun augur pentru bacauani. Nu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni in privinta demersurilor legislative de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala ca ministerul a elaborat doua proiecte de lege pentru punerea in acord cu deciziile CCR si cu directivele europene, acte normative aprobate de Guvern,…