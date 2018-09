Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie israeliana se va deplasa joi la Moscova pentru a prezenta concluziile anchetei sale dupa ce un avion al Rusiei a fost doborat accidental de catre aliatul sau sirian intr-un raid israelian, transmite AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel se asteapta ca Moscova sa-si foloseasca influenta asupra guvernului sirian pentru a preveni un dezastru umanitar in regiunea Idlib din nordul Siriei, ultimul bastion al rebelilor...