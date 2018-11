Stiri pe aceeasi tema

- Avionul privat al presedintelui american Donald Trump a fost implicat intr-un incident pe aeroportul LaGuardia din New York, miercuri, transmite joi agentia de presa Petra, care preia AP. Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale electorale, stationa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca dispune de inregistrarea uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, insa nu vrea sa o asculte deoarece continutul sau este "foarte violent", relateaza AFP. "Avem inregistrarea, nu vreau sa o ascult (...) pentru…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu televizat ca presedintele rus Vladimir Putin „probabil” a fost implicat in asasinate si a reiterat afirmatiile ca Moscova s-a amestecat in politica americana.

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020, scrie Mediafax."In…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, in cursul unei intrevederi luni seara la New York, puncte de acord asupra subiectelor divergente intre Franta si Statele Unite, au facut cunoscut surse din cadrul presedintiei franceze, transmite AFP, potrivit Agerpres. Timp de aproape o ora, cei doi…

- Un oficial american a scris impotriva lui Donald Trump in New York Times, sub titlul „Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump”. Cotidianul a publicat miercuri, 5 septembrie, un articol de opinie scris de un „oficial american de rang inalt”, a carui identitate nu este dezvaluita,…