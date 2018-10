Stiri pe aceeasi tema

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 189 de persoane la bord, au anuntat Ministerul Transporturilor si salvatorii, citati de AFP, Reuters si DPA. UPDATE: Nu sunt semne ca ar exista supravietuitori…

- Avionul prabușit in Indonezia, un Boeing 737 apartinand companiei Lion Air, cu 189 de persoane la bord, a fost suspus recent unor reparatii, in urma unor probleme tehnice, a declarat directorul companiei aeriene indoneziene Edward Sirait pentru AFP, citeaza digi24.ro.

- Aeronava "a fost reparata la Denpasar", pe Insula Bali, iar "apoi a zburat catre KJakarta", a precizat el. "Tehnicienii de la Jakarta au primit note si au efectuat alta reparatie, inainte ca (avionul) sa plece spre Pangkal Pinai", unde urma sa ajunga luni, a mai declarat Edward Sirait pentru AFP. Directorul Lion…

- Mai multe persoane au decedat sambata atunci cand un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, sambata, intr-o padure din Elvetia, provocand un incendiu care a distrus complet aparatul de zbor, transmite Reuters.Avionul s-a prabusit intr-o zona inaccesibila din muntii Rengg, in cantonul Nidwalden…