- Cutia neagra a zborului Lion Air JT 610 a fost recuperata de scafandri pe coasta Indoneziei, scrie BBC. Avionul, care avea la bord 189 de persoane, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, luni. Aeronava s-a prabusit in Marea Java si nu au existat...

