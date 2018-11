Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Airbus A340, in care cancelarul german Angela Merkel calatorea, impreuna cu delegația germana, pentru a ajunge la summitul G20, a fost forțat sa aterizeze la scurt timp de la decolarea sa din Berlin din cauza unor probleme tehnice, a informat capitanul, relateaza site-ul agenției Reuters.Capitanul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face o vizita oficiala in Berlin in data de 18 noiembrie, in cadrul careia se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel pentru a discuta despre reforma zonei euro, relateaza Reuters.

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- Partidul Uniunea Crestin-Sociala germana (CSU) va ramane in continuare in 'marea coalitie' condusa de cancelarul Angela Merkel, in pofida rezultatului obtinut de acest partid la alegerile regionale din landul Bavaria, a asigurat marti presedintele CSU, Horst Seehofer, care este si ministru de…

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare,…

- Ascensiunea nationalismului si a abordarii de tipul ''castigatorul ia totul'' submineaza coeziunea Europei, a avertizat joi cancelarul german Angela Merkel, la doua zile dupa ce presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a respins globalismul, facand reclama "Americii…

- Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani. Aceste promisiuni se adauga celor aproximativ 25 de miliarde de euro pe care…