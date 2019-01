Stiri pe aceeasi tema

- Fragmente ale unui avion de vanatoare francez Mirage 2000D, disparut de pe ecranele radar miercuri dimineața, cu doi piloti la bord, dupa decolarea de la baza aeriana Nancy-Ochey din estul Frantei, au fost descoperite intr-o zona montana din regiunea Jura, in apropiere de granița cu Elvetia, relateaza…

- Avionul, la bordul caruia se aflau doi piloti, decolase de la Baza aeriana Nancy-Ochey si a disparut in zona Doubs/Jura, in estul Frantei. Aeronava participa la o misiune de antrenament. "Au fost mobilizate mijloace de cautare aeriana si la sol pentru gasirea aparatului de zbor si a echipajului", au…

- Operatiunile de salvare in urma tragediei din Urali continua pe o vreme neprielnica si cu temperaturi polare. Aproximativ 1.000 de echipe de salvare au intervenit in operatiunile de gasire si salvare a eventualelor victime care s-ar afla sub daramaturile ce s-au produs imn urma exploziei devastatoare.…

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, ...

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- Brigitte Macron, Prima Doamna a Franței, a avut un moment de sinceritate in fața prietenilor ei și le-a marturisit ca soțul ei este „prea arogant, prea fragil”. Cotidianul Le Parisien noteaza ca Brigitte Macron i se adreseaza lui Emmanuel Macron pe un ton foarte dur, pe fondul crizei politice cu care…

- Koscielny , 33 de ani, victima unei grave leziuni la tendonul lui Ahile inaintea turneului final, marturisește: "Succesul albaștrilor mi-a facut mai rau psihic decat accidentarea". Pentru Laurent Koscielny, cariera la naționala Franței s-a oprit brusc, in acea zi de 3 mai 2018. Ruptura tendonului ahilean,…