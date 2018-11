Avionul lui Trump a fost lovit de un alt avion

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul privat al presedintelui american Donald Trump a fost implicat intr-un incident pe aeroportul LaGuardia din New York, miercuri, transmite joi agentia de presa Petra, care preia AP, informeaza Agerpres.Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale…

- Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale electorale, stationa in momentul in care a fost lovit de un alt avion privat, un Bombardier Global Express, in timpul manevrei de parcare. Avionul Bombardier, in care se aflau trei persoane, a lovit o aripa…

- Paul Allen, miliardarul care a fondat impreuna cu Bill Gates in 1975 gigantul producator de software Microsoft, a decedat la varsta de 65 de ani din cauza unei forme de cancer aparute la nivelul sistemului limfatic.

- Fostii presedinti americani Barack Obama si George W. Bush, odata rivali ai senatorului John McCain, la-u omagiat pe acesta din urma aducandu-i laude, in timp ce fiica lui McCain a facut o remarca deloc subtila la presedintele Trump, relateaza Reuters.