Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii germani verifica o posibila 'pista criminala' la originea defectiunii avionului cu care se deplasa cancelarul Angela Merkel la summitul G20 din Argentina, a relatat vineri ziarul german Rheinische Post citand surse de securitate, noteaza Reuters. Merkel era in drum spre summit cand Airbusul…

- Anchetatorii germani verifica o posibila "pista criminala" la originea defectiunii avionului cu care se deplasa cancelarul Angela Merkel la summitul G20 din Argentina, a relatat vineri ziarul german Rheinische Post citand surse de securitate, noteaza Reuters. Merkel era in drum spre summit cand Airbusul…

- Anchetatorii germani verifica o posibila "pista criminala" la originea defectiunii avionului cu care se deplasa cancelarul Angela Merkel la summitul G20 din Argentina, a relatat vineri ziarul german Rheinische Post...

- Cancelarul german Angela Merkel lipseste de la deschiderea summitului G20 la Buenos Aires, in urma unei aterizari de urgenta a avionului sau la Koln, in vestul Germaniei, joi seara, din cauza unei probleme tehnice, a anuntat o purtatoare de cuvant a Cancelariei, relateaza AFP.

- A fost stare de alerta pe aeroportul militar din Koln, dupa ce avionul care o transporta pe Angela Merkel la summitul G20 din Argentina a fost nevoit sa aterizeze de urgenta. Potrivit jurnalistilor aflati la bord, aeronava s-a intors in Germania dupa o ora de la decolare.

- Avionul cancelarului german, Angela Merkel, in drum spre summitul G20 din Argentina, a fost obligat sa aterizeze la Koln, in Germania, din cauza unei probleme tehnice, a facut cunoscut cancelaria, potrivit AFP. "Din cauza unei probleme tehnice, avionul guvernamental a aterizat in siguranta…

- Un avion Boeing 777 al companiei Air France, care zbura de la Paris la Shanghai, avand peste 280 de persoane la bord, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta la aeroportul Irkutsk din Siberia, dupa ce la bordul aeronavei a fost detectat fum, informeaza presa rusa. Avionul a aterizat in siguranta si nicio…

- Emotii teribile pentru pasagerii unui avion Blue Air care plecase de la Cluj la Dublin. Aeronava a aterizat de urgenta in Slovacia, la Bratislava. La o ora de la decolare, pe bordul aeronavei s-au aprins senzorii care indicau depresurizarea cabinei.