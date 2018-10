Stiri pe aceeasi tema

- Catastrofa aviatica in Indonezia. Un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit in marea Java, la doar 13 minute dupa decolare. Aparatul de zbor, care apartinea companiei indoneziene Lion Air, efectua o cursa interna intre Jakarta si Pangkal Pinang.

