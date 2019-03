Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Las Vegas au ales, marti, sa incredinteze construirea unui tunel subteran pentru vehicule de mare viteza unei companii detinute de miliardarul sud-african Elon Musk, care doreste ca acest proiect sa devina operational "pana la sfarsitul anului". The Boring Company a fost selectionata…

- Alex Rodriguez este acuzat de infidelitate, la scurt timp dupa ce a cerut-o de soție pe Jennifer Lopez. Iar acuzațiile vin de la un fost jucator de baseball și coechipier de-al lui Alex, Jose Canseco. De abia s-au logodit, insa J-Lo și A-Rod s-ar putea sa iși lase planurile de sarbatoare in așteptare,…

- O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite intr-un accident feroviar in care au fost implicate doua trenuri regionale vineri la circa cincizeci de kilometri de Barcelona, in nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta, citate de AFP preluata de Agerpres. ''Accident feroviar…

- Un oraș din Romania se afla pe locul 106 in top 200 orașe din lume unde se traiește cel mai bine. Acest oraș a surclasat alte mari metropole precum Los Angeles, Toronto sau Miami. Așadar cei mai norocoși romani sunt cei care locuiesc in Cluj. Devenit un important centru IT, Clujul a atras in ultimii…

- Mai multe persoane au fost impuscate sambata intr-o sala de bowling in apropiere de Los Angeles, a anuntat politia citata de AFP si Reuters, relateaza Agerpres.Politia din orasul Torrance, situat la circa 30 kilometri de Los Angeles, a transmis pe Twitter ca exista "informatii privind tiruri…