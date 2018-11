Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Airbus A340, in care cancelarul german Angela Merkel calatorea, impreuna cu delegatia germana, pentru a ajunge la summitul G20, a fost fortat sa aterizeze la scurt timp de la decolarea sa din Berlin din cauza unor probleme tehnice, a informat capitanul. Capitanul avionului a informat pasagerii…

- Avionul Airbus A340, in care cancelarul german Angela Merkel calatorea, impreuna cu delegația germana, pentru a ajunge la summitul G20, a fost forțat sa aterizeze la scurt timp de la decolarea sa din Berlin din cauza unor probleme tehnice, a informat capitanul, relateaza site-ul agenției Reuters.Capitanul…

- Aeronava cu care cancelarul german Angela Merkel a plecat la summitul G20 din Argentina a fost nevoit sa aterizeze la Koln, a anunțat biroul de presa al cancelarie, citat de Deutsche Welle.

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a indemnat joi Kievul la retinere, dupa apelul presedintelui ucrainean ca NATO sa trimita nave in Marea Azov pentru a se opune Rusiei in conflictul din largul Crimeei, informeaza AFP. Acuzandu-l totodata pe presedintele rus Vladimir Putin de escaladarea…

- Sefa Executivului de la Berlin, Angela Merkel, care a anuntat recent ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la congresul acestei formatiuni din decembrie, ar putea fi nevoita sa se retraga din functia de cancelar federal chiar anul viitor. Potrivit deputatului…

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat luni ca in decembrie nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si ca actualul mandat al ei la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. 'In primul rand, la urmatorul congres al partidului, in decembrie,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman,...