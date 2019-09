Stiri pe aceeasi tema

- Doua corturi USR PLUS, folosite de membrii acestei formațiuni politice pentru strangerea de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale, au fost vandalizate, in acest weekend, la Sacalaz. Unul dintre corturi a fost chiar incendiat.

- Australianca Asleigh Barty a pierdut in turul secund al Rogers Cup, iar acest lucru o va costa fotoliul de lider in clasamentul WTA. Barty a fost invinsa de Sofia Kenin, iar acest rezultat, coroborat cu victoria japonezei Naomi Osaka, in fata Tatianei Maria (retrasa) va duce la o rocada intre cele doua…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca existența USR-PLUS și a unei alternative politice se datoreaza și președintelui Klaus Iohannis. Barna a transmis ca evaluarea mandatului lui Klaus Iohannis o va face în dezbaterile din campania electorala pentru prezidențiale, pe care le așteapta cu mare interes,…

- Potrivit Legii 208/2015, campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfașurarii alegerilor și se incheie in ziua de sambata care preceda data alegerilor, la ora 7,00. Astfel, la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie, campania electorala va incepe pe 11 octombrie și se va…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a subliniat ca nu președintele Klaus Iohannis a fost cel care a dorit marginalizarea lui Rareș Bogdan. Inițiativa i-a aparținut tocmai lui Ludovic Orban, președintele PNL. Chirieac a amintit ca PNL ii datoreaza fostului jurnalist cel puțin cinci puncte…

- Mugur Isarescu are șanse mari sa obțina un nou mandat de guvernator al Bancii Naționale, dupa ce PNL a anunțat ca il susține pentru aceasta funcție in procesul de desemnare al noului consiliu de administrație al bancii centrale. ”Biroul Executiv a hotarat in unanimitate sustinerea pentru functia de…

- Un nou scandal legat de cheltuielile din campanie se abate asupra USR. De data aceasta, este vorba despre bani incasati de membri USR filiala Giurgiu pentru inchirieri de spatii sau servicii media. UPDATE: Reprezentantii USR au afirmat ca secretariatul general va evalua diversele acuzatii interne, transmise…