- Un avion militar belgian de tipul F-16 s-a prabusit, joi dimineata, în nord-vestul Frantei. Cei doi piloți au ramas în viața dupa ce au reușit sa se catapulteze. Unul dintre piloți, agațat de firele de înalta tensiune

- Avionul pentru stingerea incendiilor s-a prabusit, vineri dupa-amiaza, in zona localitatii Generac, in sudul Frantei. In urma incidentului, pilotul a murit, anunta autoritatile franceze. Aeronava de tip Tracker, echipat pentru misiuni de stingere a incendiilor, s-a prabusit in timpul unei misiuni. "Pilotul…

