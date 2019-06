Stiri pe aceeasi tema

- Patru gradati de rang inalt din randul separatistilor din estul Ucrainei, de pe vremea doborarii zborului MH17, inclusiv unul dintre cei mai cunoscuti lideri de razboi ai lor, au fost desemnati de catre echipa internationala de anchetatori drept suspecti in aceasta tragedie, relateaza AFP, care ii prezinta…

- Anchetatorii au anunțat, miercuri, ca adunat destule dovezi pentru a arata ca Rusia a furnizat lansatorul de rachete ce a doborât avionul MH17 al Malaysia Airlines, deasupra Ucrainei, în 2014, transmite Reuters. ”Avem destule dovezi ca Rusia a livrat lansatorul de rachete”,…

- Patru barbati au fost acuzati de crima pentru doborarea avionului Malaysia Airlines, in estul Ucrainei, in 2014. In urma accidentului aviatic au murit 298 de persoane, scrie BBC. Anchetatorii olandezi au...

- Echipa internaționala condusa de Olanda, care ancheteaza prabușirea zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei de o racheta ruseasca, a publicat miercuri numele a patru suspecți, trei ruși și un ucrainean, scrie AFP.

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere in cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va incepe in martie 2020, au anuntat miercuri familii ale victimelor, potrivit AFP. 'Va avea loc un proces…

- Anchetatori urmeaza sa anunte saptamana viitoare proceduri judiciare impotriva unor suspecti in legatura cu doborarea zborului MH17, apartinand companiei aeriene Malaysia Airlines, in estul Ucrainei, potrivit presei olandeze, relateaza Reuters.Avionul a fost doborat la 17 iulie 2014 in teritorii…

- Echipa comuna de investigatie (JIT) care ancheteaza asupra prabusirii zborului MH17 doborat deasupra Ucrainei de o racheta in 2014 va dezvalui noi concluzii saptamana viitoare, la aproape cinci ani dupa tragedie, a anuntat vineri JIT, informeaza Agerpres.Citește și: Comisia Europeana a DESCOPERIT!…

- Oficiali ai guvernelor din Australia si Olanda s-au intalnit cu omologii lor din Rusia pentru a discuta privind cine este responsabil de doborarea din 2014 a zborului Malaysian Airlines 17, a informat Stef Blok, ministrul de Externe olandez, scrie Reuters.