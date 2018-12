Stiri pe aceeasi tema

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters,…

- Danemarca a decis sa suspende aprobarea exporturilor de armament si echipament militar catre Arabia Saudita in urma implicarii Riadului in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si in conflictul din Yemen, a declarat joi ministrul de externe Anders Samuelsen, transmite Reuters preluata de Agerpres.…

- Franta si Germania au ajuns la un acord referitor la urmatoarele etape ale unui program comun de proiectare a unui avion de lupta de generatie viitoare, a declarat marti ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Reuters.Avionul, care va intra in exploatare in 2040, va inlocui…

- Parlamentul suedez a respins miercuri, asa cum era de asteptat, propunerea ca liderul conservatorilor suedezi Ulf Kristersson sa devina prim-ministru, ceea ce aduce si mai multa incertitudine pe scena politica din Suedia la mai mult de doua luni de la alegerile parlamentare, transmite Reuters.…

- Danemarca. Autoritatile daneze au inchis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- Emiratele Arabe Unite vor sustine propunerile Natiunilor Unite pentru reluarea discutiilor de pace privind Yemen, a declarat ministrul de Externe Anwar Gargash in urma unei intrevederi cu reprezentantul ONU pentru Yemen, Martin Griffith, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Automobilul Model 3 al Tesla a obtinut rating de 5 stele din partea agentiei pentru siguranta traficului din Statele Unite, NHTSA, in urma testelor standard la care sunt supuse vehiculele in aceasta tara, transmite Reuters preluata de news.ro.Agentia a investigat coliziunile in care au fost…

- Patru persoane au murit, duminica, in urma unui atac aerian care a avut ca tinta un post de radio orasul Hodeidah, din Yemen, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit localnicilor si unor surse medicale, cei patru decedati erau angajati ai postului respectiv, numit Almaraweah. Citește…