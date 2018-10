Stiri pe aceeasi tema

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost…

- “Avionul transporta 178 de pasageri adulți, un copil și doi bebeluși, doi piloți și cinci membri ai echipajului”, a declarat Sindu Rahayu, director general al aviației civile in Ministerul Transporturilor, citat de AFP, Reuters și DPA. “Avionul a cerut sa revina la…

- Aeronava "a fost reparata la Denpasar", pe Insula Bali, iar "apoi a zburat catre KJakarta", a precizat el. "Tehnicienii de la Jakarta au primit note si au efectuat alta reparatie, inainte ca (avionul) sa plece spre Pangkal Pinai", unde urma sa ajunga luni, a mai declarat Edward Sirait pentru AFP. Directorul Lion…

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters. "Avionul…

- 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, informeaza site-ul agentiei Reuters. Epava avionului a fost gasita in apropierea locului in care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu…

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer, sambata, la Fratauții Vechi, județul Suceava, in timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prabușit in afara pistei. Unul dintre piloți este inconștient, potrivit reprezentanților ISU Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…