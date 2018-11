Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cancelarului german, Angela Merkel, in drum spre summitul G20 din Argentina, a fost obligat sa aterizeze la Koln, in Germania, din cauza unei probleme tehnice, a facut cunoscut cancelaria, potrivit AFP. "Din cauza unei probleme tehnice, avionul guvernamental a aterizat in siguranta…

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- Uniunea Crestin-Democrata a obtinut 27% din voturi la scrutinul regional de duminica din landul Hesse, in scadere cu 10% fata de alegerile anterioare, informeaza presa germana. La randul sau, Partidul Social-Democrat (SPD), partenerul de coalitie al CDU, a inregistrat tot un rezultat slab,…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului federal german Angela Merkel s-a clasat pe primul loc la alegerile regionale din landul Hessa (Hessen), potrivit exit-poll-urilor prezentate imediat dupa inchiderea urnelor. Scorul inregistrat de CDU este insa cu peste 10% mai mic fata de cel obtinut in…

- Deputatii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si din formatiunea aliata bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au protestat marti in mod deschis impotriva cancelarului german Angela Merkel, votand contra liderului grupului parlamentar conservator, un apropiat al sefei executivului, si in favoarea unui…

- Clipe de tensiune pentru pasagerii unui avion ce a revenit pe aeroportul din Sibiu, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau. Avionul trebuia sa ajunga in Nurnberg, Germania, dar a fost nevoie sa revina la sol la doar 40 de minute de la decolare. Femeia in varsta de 34 de ani a fost preluata…