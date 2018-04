Stiri pe aceeasi tema

- „Situația in care a fost implicata o aeronava Blue Air, aseara, pe Aeroportul Internațional Cluj – Napoca a fost cauzata de ingestia unui FOD (foreign object debris), cel mai probabil – o pasare sau un animal de mari dimensiuni”, transmite compania intr-un comunicat.

- Un Boeing 737 al companiei Blue Air care ar fi trebuit sa ajunga in aceasta seara de la Cluj la Bucuresti a fost nevoit sa revina pe pista aeroportului din Cluj-Napoca, la scurt timp dupa decolare.

- O aeronava a fost nevoita sa revina pe Aeroportul din Cluj la scurt timp dupa decolare, dupa ce unul dintre motoare a fost avariat. ”Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul stâng, iar avionul a…

- &"Situația în care a fost implicata o aeronava Blue Air, aseara, pe Aeroportul Internațional Cluj – Napoca a fost cauzata de ingestia unui FOD (foreign object debris), cel mai probabil – o pasare sau un animal de mari

- Unul dintre pasageri a declarat pentru Profit.ro ca a vazut scantei iesind din motorul din partea stanga si, dupa cateva zeci de minute de zbor, aeronava a revenit la sol pe aeroportul Avram Iancu. "Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul…

- Intoarcerea pe Aeroportul din Cluj-Napoca, duminica seara, a unei aeronave Blue Air a fost decisa de piloti ca urmare a unei situatii create de „ingestia unui corp extern la decolare”, se arata intr-un comunicat transmis luni de compania aeriana.

- Au fost depistate probleme în timpul zborului la motorul aeronavei. Mai exact, conform discuțiilor cu turnul de control, piloții au raportat vibrații la motor dupa decolare. Se vorbește, de asemenea, despre o inspecție a pistei, respectiv de flacari la motor în timpul decolarii. Avionul…

- Imagini fabuloase cu Gigi Becali. Latifundiarul mana oile cu matura. Aflat chiar in Pipera, zona unde Becali iși are reședința de lux, acesta a fost surprins in timp ce indruma o turma de oi catre o pajiște din apropiere.

- "Cheia intelesului" a mitropolitului Varlaam, prima carte tiparita la Bucuresti, in 1678, a fost adjudecata joi seara la pretul de 3.750 de euro la licitatia Artmark organizata in Capitala. Printre loturile adjudecate la preturi ridicate la licitatia "Imagini ale sacrului, inclusiv 66 de carti importante…

- Imagini spectaculoase surprinse in imprejurimile Albei Iulia cu turme de caprioare in cautare de hrana. Animalele care pasteau nestingherite sau alergau au fost fotografiate, in toata splendoarea lor, de Felix Bogdan Dragomir, unul dintre cei mai cunoscuti vanatori profesionisti din judetul Alba. Turme…

- Imagini bizare care infațișeaza doua ”OZN-uri” ce trec pe langa un elicopter au fost discutate intr-o carte aparuta recent. Presupusul incident a avut loc in 2014, in apropierea coastelor Franței, iar elicopterul militar apare alaturi de doua obiecte ovoide, in momentul in care aparatul de…

- Scandal uriaș la Fundul Tutovei, județul Suceava, unde un cerb a fost ucis, i s-a taiat un corn și a fost abandonat sub un copac, unde a și fost gasit de oamenii satului. Este subiect de controversa intre reprezentantii Asociatiei Wild Bucovina si Romsilva. Cei care reprezinta ONG-ul amintit au sustinut…

- Ajunsa la 51 de ani, Nicola nu poate sa renunte nici in ruptul capului la cel mai mare viciu din viata sa: tutunul! Vedeta fumeaza pe rupte, iar imaginile surprinse de paparazzii stau marturie.

- Daniel Ionascu trebuia sa fie externat, insa medicii au decis sa amane externarea in urma investigatiilor care i s-au facut. Spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu avocatul Daniel Ionascu dupa ce i-a fost amanata externarea.

- La un pas de tragedie a fost cunoscuta artista Otilia Bilionera, in urma cu mai multe luni. Se afla in Turcia, s-a simțit rau și a ajuns la spital! A fost operata de urgența. ”Puteam sa mor”, avea sa spuna Otilia. La cateva ore de la intervenția chirurgicala, a fost vizitata de iubitul ei, care […]…

- Cunoscut pentru forma sa unica, data de un deversor amplasat chiar in mijlocul sau, Lacul Vida ofera imagini unice, in special in anotimpul rece. Frigul din ultima vreme a inghetat apele acumularii, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

- Wildlife Romania a anuntat, duminica, 18 martie, “prima aterizare” in cuibul berzelor de la Carpinis, pe care le monitorizeaza in proiectul primei „gradini zoologice” virtuale din Romania, cu animale salbatice aflate in libertate, inceput in urma cu cinci ani. Din pacate, bucuria revenirii nu e prea…

- Incendii puternice in Australia. Experții spun ca sunt rezultatul schimbarilor climatice. Temperaturile ridicate și vanturile puternice au alimentat apariția unor incendii masive de vegetație in Australia, susțin autoritațile. Flacarile au distrus pana acum zecei de locuințe, iar numeroase animale au…

- Imagini incredibile la o petrecere patronata de primarul PSD din Sarulești, județul Calarași. Calin Petre Alexandru a fost filmat când arunca... milioane și milioane la lautari.

- Exclusiv online | Realitatea.net a solicitat si a primit acceptul Clubului Sportiv al Armatei de a filma pe stadionul Steaua, pentru a le arata cititorilor cum arata arena care va fi demolata la 44 de ani de la constructie.

- Poliția Republicii Moldova anunța ca a identificat tanara care a fost gasita moarta, intr-o genta aruncata langa un tomberon. Oamenii legii au prins și criminalul. Imagini foto cu cei doi.

- Sebastian Ghița a oferit primul interviu video, dupa fuga din Romania! In 20 decembrie 2016, Ghița pleca din țara, de frica unei eventuale arestari. Primele imagini cu Ghița, cateva poze, il aratau ras in cap și cu barba.”Pentru a nu fi recunoscut, te ajuta o schimbare.”, a spus Sebastian…

- In urma cu putin timp fortele de interventie ale pompierilor militari si ale politiei din Somcuta Mare au fost solicitate sa intervina pe DN1C in pasul Mestecan, coborare spre Valea Chioarului. Acolo un TIR s-a rasturnat pe partea carosabila. Pompierii militari asigura masurile de protectie pentru stingerea…

- Au trecut aproape 11 ani de la sinuciderea lui Bogdan Costache, zis Ralph, liceanul indragostit nebunește de profesoara de romana. Profesoara Corina, de la balconul careia s-a aruncat elevul ce-i era iubit, a uitat de tot de Romania. Femeia și soțul ei iși retraiesc a doua poveste de dragoste, departe,…

- Intors acasa, Andrei Stoica a organizat un adevarat festin impreuna cu familia lui. Din ce se poate vedea in fotografia postata pe contul lui oficial de Instagram Andrei s-a delectat cu aripioare picante, cartofi prajiti, salata boeuf, lipie cu carne si gogosi. "Aseara, Andrei Stoica a castigat…

- Bianca Dragușanu și-a sarbatorit, de curand, ziua de naștere și, evident, cu ocazia aceasta, a ”calcat stramb” in ceea ce privește dieta, rasfațandu-se cu tot felul de dulciuri și alte bunatați.

- Champions League si-a aflat, marti seara, numele primelor doua echipe care au "patruns" in faza sferturilor. Nu a fost loc de surprize, favoritele Real Madrid si Liverpool castigandu-si pe merit gratie valorii prezenta intre cele mai bune opt echipe de pe Batranul Continent. Intra in material pentru…

- Imagini obtinute prin satelit si cu ajutorul unei drone au dezvaluit existenta unei colonii de pinguini ce numara aproximativ 1,5 milioane de pinguini care traiesc in Danger Islands. Specia pinguinilor este Adelie, si este una din cele doua specii ale caror habitat necesita gheata, scrie The New York…

- Roxana Dobre și Florin Salam au avut, zilele trecute, extrem de multa treaba. Mai exact, cei doi, fiind nași, pe langa petrecerea de pomina la care au fost ”vioara intai”, au avut de indeplinit un ritual, cel al ”baii bebelușului”.

- Iarna deseneaza an de an, la malul Marii Negre, imagini de basm. Mai multi oameni au iesit la plimbare pe faleza si au imortalizat in fotografii peisajul ingheta. Ultima data cand apele Marii Negre au fost acoperite de un strat de gheata s-a intamplat in urma cu cinci ani.

- Tehnici inedite folosite de propaganda rusa au ieșit la iveala! Imagini dintr-un joc video au fost incluse de televiziunea de stat rusa Pervii Kanal intr-un material referitor la razboiul din Siria, in cadrul caruia se lauda eroismul soldaților ruși.

- Nu, imaginile nu sunt trucate. Sunt cat se poate de reale și s-au petrecut intr-un oraș de la noi din țara. In era vitezei și a tehnologiei, aceste fotografii sunt pentru unii oameni o dovada clara ca romantismul nu a disparut, insa, alții au ras in hohote de felul in care acest barbat a ales […] The…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- O femeie a sesizat politia ca usa apartamentului mamei sale a fost incendiata. Deplasati de urgenta la fata locului, pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare, politistii au constatat ca sotul apelantei, cu care se afla in proces de divort, a devenit violent si a incendiat usa apartamentului pe…

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Imagini socante petrecute in Romania. Un barbat care a fost prins fara bilet intr-un tren a fost rupt in bataie de un controlor, dar si de mai multi barbati, conform banatulazi.ro.Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va face prapad: Mii de romani sunt vizați – ce trebuie…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Tily Niculae a gasit frigiderul gol atunci cand s-a intors din vacanța. Actrița a povestit in cadrul emisiuniii de la Antena Stars, de ce a ajuns intr-o astfel de ipostaza. In urma unei discuții aprinse cu soțul ei, actrița a decis sa numai cumpere multa mancare, pentru ca intotdeauna ajungea sa o arunce.…

- De cate ori are ocazia, Delia și soțul ei pleaca in vacanța. Asia este atracția favorita a artistei. De aceasta data, cantareața a fost nevoita sa-și intrerupa concediul pentru ca Razvan avea unele afaceri de rezolvat.

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere și este foarte bine poziționat pe piața, iar romanii par din ce in ce mai atrași de produsele pe care le comercializeaza.Deși este foarte bine vazut, in 2017, gigantul a fost…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…

- Politistii de imigrari din Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, in urma constatarii casatoriei de conveniența cu o romanca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei…

- Politistii cu atributii in domeniu au intocmit 7 dosare penale, cele mai multe pentru conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului. Cea mai mare concentratie alcoolica – 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost inregistrata in cazul unui barbat de 30 de ani din Nehoiu, depistat la volanul…