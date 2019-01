Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri în aer în timp ce survolau Strâmtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei) în regiunea Habarovsk

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a promis luni ca tara sa ''nu va purta un razboi'' cu Ucraina si a adaugat ca, pentru Moscova, relatiile cu statul ucrainean sunt importante, informeaza EFE preluata de Agerpres. ''Nu vom purta un razboi cu Ucraina, va promit'', a insistat Lavrov,…

- Rusia a decis ca va trimite cel puțin 10 avioane de lupta Sukoi SU-27 și SU-30 in Peninsula Crimeea, in contextul in care suspecteaza Ucraina ca pregatește "o provocare" in apropierea regiunii.

- Rusia a urcat in 2017 pe pozitia a doua in clasamentul tarilor producatoare de arme, dupa Statele Unite ale Americii, ocupand astfel locul ocupat mult timp de Marea Britanie, releva raportul Institutului de cercetari privind pacea internationala de la Stockholm (SIPRI), facut public luni si citat…

- Lupta contra dezinformarii in UE are, de acum, un plan de actiune si o tinta principala: Rusia. Vicepresedintele Comisiei Europene, Andrus Ansip, a desemnat Rusia ca principala sursa a „tentativelor de parazitare electorala“.

- La finalul saptamanii, Sala Polivalenta din Bucuresti va fi gazda unui puternic turneu de handbal feminin disputat in Europa in aceasta perioada. Romania – cu doua selectionate - Serbia si campioana olimpica Rusia se vor lupta pentru titlu la cea de-a 50-a editie a Trofeului...

- Rusia a scos luni de la naftalina Dosarul Serghei Magnitski pentru a acuza un finantist britanic, critic virulent al Kremlinului, ca ar fi ordonat otravirea cu o substanta chimica a fostului jurist Serghei Magnitski, decedat in arest preventiv dupa ce a fost batut si nu i s-au acordat deliberat ingrijirile…

- Consiliul de Administrație al companiei ruse Rusal a decis sa renunțe la inregistrarea de pe insula Jersey, unul dintre cele mai mari offshore-uri din lume, și sa o reinregistreze in Rusia, potrivit unui anunț al Rusal punlicat pe Bursa din Hong Kong. „Dupa o deliberare atenta, consiliul de administrație…