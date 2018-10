Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta rusesc a fost interceptat acum doua zile in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Departamentul canadian al Apararii a anuntat ca avioanele de lupta ale fortelor canadiene aflate in Romania, au interceptat respectiva aeronava ruseasca de lupta in spatiul aerian…

- Departamentul canadian al Apararii a anuntat ca avioanele de lupta ale fortelor canadiene, aflate in Romania, au interceptat o aeronava ruseasca de lupta in spatiul aerian al Marii Negre, in apropierea granitelor NATO, relateaza site-ul de stiri The Star.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, prezent la Academia militara de la Sibiu a precizat ca cele doua avioane britanice din Romania care au interceptat cu o zi inainte un avion de lupta rusesc deasupra Marii Negre au executat o misiune de politie aeriana pentru apararea spatiului NATO, informeaza Agerpres.ro.…

