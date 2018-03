Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a anuntat sambata ca politia de frontiera a perchezitionat bordul unui avion rus stationat pe un aeroport din Londra, o operatiune care a provocat indignarea Rusiei in plina criza diplomatica intre cele doua tari, relateaza AFP. 'Este actiune de rutina pentru Forta de Frontiera…

- Ben Wallace, ministru de stat pentru Securitate, adjunct al ministrului de Interne, a declarat ca perchezitionarea avioanelor este o operatiune de rutina, in contextul in care Moscova a cerut explicatii in legatura cu perchezitionarea unui avion de pasageri apartinand companie ruse de stat Aeroflot.

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Un avion apartinand companiei aeriene nationale Aeroflot era perchezitionat vineri de politie, pe un aeroport de la Londra, afirma Ministerul rus de Externe, relateaza The Associated Press. Autoritaile britanice nu au prezentat motivul perchezitiei, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a diplomatiei…

- Autoritaile britanice nu au prezentat motivul perchezitiei, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova. Ea a denuntat aceasta perchezitie drept ”ultima provocare”.Tensiunile intre Londra si Moscova au atins un nivel extrem de ridicat, dupa ce Marea Britanie…

- Moscova a inceput represaliile in cazul expulzarilor diplomaților ruși de catre mai multe state, in cadrul scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie, la Salisbury. Astfel, Kremlinul a dat Londrei o luna pentru a-și reduce personalul diplomatic din Rusia la numarul de diplomați…

- "O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury, a comunicat miercuri Ministerul britanic de Externe."Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca…

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Moscova a rezervat „un cadou surpriza“ pentru Londra si pentru toti cei care indraznesc sa compare Rusia cu cel de-al Treilea Reich, in cazul scandalului otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Partenerii europeni ai Regatului Unit si-au exprimat sustinerea unanima, la Bruxelles, acuzand Moscova ca este ”foarte probabil” in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Anglia, si au hotarat sa-l recheme pe anbasadorul UE de la Moscova, relateaza AFP, conform news.ro.”Liderii…

- Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta "din precautie si din cauza relatiilor acestuia", a explicat Scotland Yard. Ea a stabilit ca Nikolai Gluskov a decedat ca urmare a unei "compresiuni…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- La o conferința de presa dupa ce a ”caștigat” alegerile prezidențiale, Vladimir Putin a comentat acuzațiile Londrei ca Moscova a fost in spatele atacului chimic din Salisbury, care a dus la otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal, fiicei sale Iulia, și alți 20 de oameni. Potrivit liderului rus,…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Poliția britanica a inceput sa contacteze mai mulți ruși care au cerut azil politic in Marea Britanie pentru a discuta despre siguranța lor și a-i pune in garda. Masura a fost luata in timp ce a fost deschisa o ancheta privind posibila ucidere a omului de afaceri Nikolai Glushkov, scrie BBC News. Vineri,…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 39; 39;Un numar de 23 de membri ai personalului…

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este 'pe deplin convins' de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. 'Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Rusia este ”foarte probabil” vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, a acuzat luni, in Parlament, premierul britanic Theresa May, transmote The Associate Press si BBC News conform News.ro . Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate…

- Ministerul rus de externe a respins luni acuzatiile premierului britanic Theresa May privind otravirea fostului spion Serghei Skripal, informeaza agentiile ruse de presa, preluate de DPA si AFP. Purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, a declarat ca "este un spectacol de circ in parlamentul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sfatuit, luni, Londra sa-si ”clarifice lucrurile” cu privire la otravirea fostului agent dublu rus in Anglia inainte de orice discutie cu Moscova pe aceasta tema, relateaza AFP.Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui…

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Politia britanica a indentificat substanta utilizata in ”tentativa de omor” asupra fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale, accelerand ancheta in acest caz demn de Razboiul Rece, care genereaza noi tensiuni intre Londra si Moscova. Skripal (66 de ani) si fiica sa, Iulia (33 de ani), victime…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- In primul rand, Moscova a anuntat ca este gata sa colaboreze cu autoritatile britanice pentru elucidarea acestui caz. Un fost colonel al serviciilor ruse de spionaj, Serghei Skripal, a fost gasit impreuna cu fiica lui,...

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

