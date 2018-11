Avion privat al lui Donald Trump lovit de un alt avion privat

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul privat al presedintelui american Donald Trump a fost implicat intr-un incident pe aeroportul LaGuardia din New York, miercuri, transmite joi agentia de presa Petra, care preia AP. Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale electorale, stationa…

- Avionul Boeing 757, pe care Trump l-a folosit frecvent pe parcursul campaniei sale electorale, stationa in momentul in care a fost lovit de un alt avion privat, un Bombardier Global Express, in timpul manevrei de parcare. Avionul Bombardier, in care se aflau trei persoane, a lovit o aripa…

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. El este detinut de FBI (Biroul Federal de Investigatii) si este acuzat de cinci infractiuni…

- Procurorul General, Barbara Underwood, da in judecata fundatia, spunand ca a incalcat regulile care interzic organizatiile caritabile sa se angajeze in activitati politice. Procurorii au spus ca fundatia a fost folosita in mod necorespunzator de mai multe ori in beneficiul personal al lui…

- Aflata la New York pentru Adunarea Generala a ONU, Theresa May a avut miercuri si o intrevedere bilaterala cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, se pregateste sa se inscrie in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formatiunii in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse citate de cotidianul britanic The Times, conform mediafax. Michael…