Avion prăbuşit. Trei persoane au murit Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri. Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom. Zona a fost izolata si reprezentantii mai multor agentii se afla la fata locului. Tragedia a fost urmata de un accident rutier in care doua persoane si-au pierdut viata la cativa kilometri de locul prabusirii. Masina de politie, implicata in accident de politie, implicata in accident Accidentul a implicat o masina de politie si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit cumplit pentru o femeie in varsta de 50 de ani din județul Bihor. Femeia a fost spulberata pe trecerea de pieton, de un șofer care nu i-a acordat prioritate. Politistii efectueaza cercetari și urmeaza sa stabileasca circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Astfel, o femeie care traversa…

- Sandu Rachita, un roman in varsta de 52 de ani, a adormit la volan și a pierdut controlul volanului, intrand cu mașina intr-o stanca. Romanul a murit pe loc și a lasat trei copii orfani. Accidentul a avut loc pe 25 februarie la Sonico, langa Brescia, a anunțat gazetaromaneasca.com. Tragedia a avut loc…

- Tragedia rutiera produsa in judetul Suceava, la Sasca Noua, pe DN 2E, in care doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite, declanseaza un amplu protest national al transportatorilor. Accidentul a avut loc dupa ce un microbuz care efectua un transport neautorizat de persoane, de la Pascani ...

- Patru barbati au murit pe loc, dupa ce masina in care se aflau, un BMW Seria 5, s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs in Teleorman. In urma impactului extrem de violent cu copacul, BMW-ul seria 5 s-a rupt efectiv in doua, iar cei patru barbati care se aflau in masina au murit […] The…

- Cei doi pietoni, barbat și femeie, au fost accidentați de un autoturism marți dimineața pe drumul ce leaga Boldurul de Lugoj. Mergeau pe marginea drumului, iar conducatorul auto i-a vazut tarziu și nu a mai putut sa ii evite. Femeia in varsta de 50 de ani a scapat cu rani mai ușoare, insa…

- Un roman in varsta de 33 de ani a murit in Italia, la Roma, dupa ce a incercat sa fure o mașina. El a fost identificat de carabinerii locali și urmarit. Scena s-a terminat tragic pentru roman. Totul s-a intamplat la Roma, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Poliția a descoperit o mașina Wolkswagen Tiguan,…

- Masina a lovit succesiv un copac, mai multe podete, a zburat prin aer cativa metri si a aterizat cu rotile in sus in curtea unei case, scrie stirileprotv.ro. Doi dintre ocupanti au murit pe loc. Accidentul s-a petrecut pe un drum local, total necirculat la acea ora. Masina, cu volan pe dreapta,…

- Tragedie in familia unui sighetean, care a murit la volanul unei furgonete, conducand pe o autostrada din Germania. Masina lui a trecut cu viteza de cateva autovehicule, apoi a inceput brusc sa incetineasca. Tragedia s-a produs pe autostrada germana A7, in zona localitații Kalefeld, in timp ce romanul…