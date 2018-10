Avion, prăbuşit peste un copil și doi adulți Accidentul a avut loc in zona muntelui Wasserkuppe, in partea centrala a Germaniei, unde s-a prabusit peste o multime imediat dupa decolare, informeaza agentia dpa.



Avionul nu a reusit sa ia altitudine si a lovit o bariera inainte de a lovi de asemenea un grup de oameni aflati la capatul aerodromului. Nu este clar deocamdata daca au fost ucise sau ranite si alte persoane. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc pe strada Codrului, iar în urma impactului o mașina s-a rasturnat. ”Strada Codrului, poliție, pompieri etc, nu se mai poate urca”, a relatat un utilizator al grupului Info Trafic jud. Cluj. ”Este vorba despre o neacordare de prioritate.…

- O familie, formata din doi adulți și un copil, a fost ranita, dupa ce mașina in care se afla a ieșit in afara șoselei, la Ilișești. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 02.30. Potrivit ISU Bucovina, cele trei persoane au suferit rani ușoare și au fost transportate la Unitatea de Primire Urgențe…

- Unul dintre cei doi piloți implicați in accidentul aviatic de astazi, din Suceava, este din Timișoara. Este vorba despre Sorin Bochiș, in varsta de 53 de ani, care lucreaza ca pilot la o companie aeriana, este de asemenea pilot la Clubul de Aviație Cioca din Timișoara și este pilot de acrobații. Sorin…

- UPDATE 2: Masuri extreme dupa dezastrul de la mall. Toate persoanele (aprox. 150) care se aflau in mall au fost evacuate de urgența. Incidentul a creat nemulțumiri in randul celor care se aflau in acele momente la piscina, la mesele celorlalte restaurante sau la cinema. „Eram la film, cand deodata s-a…

- ULTIMA ORA… Intervenție de urgența, in aceasta seara, la Silver Mall, dupa ce tavanul din rigips al unui restaurant s-a prabușit. Trei persoane au fost ranite. Este vorba despre un copil de un an și doi adulți, o femeie și un barbat, care au suferit leziuni la nivelul capului și contuzii in partea…

- O femeie de 63 de ani din Arad a fost ranita grav, marti, dupa ce o camioneta a lovit locuinta improvizata in care statea si s-a daramat peste ea, soferul fiind cercetat penal. Victima a fost scoasa de sub daramaturi de catre echipaje de descarcerare ale pompierilor, fiind transportata la spital,…

- In imaginile filmate de pasager se vede cum avionul se prabușește cu o aripa in flacari, in timp ce oamenii privesc ingroziți. „Va fi rau, va fi foarte rau. O, Doamne, va fi rau!”, se aude spunand pasagerul. Avionul s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul din Pretoria.…

- „Accidentul s-a produs in apropiere de baza aeriana 96 Bacau. Pilotii au reusit sa se catapulteze si suntem acum in procedura de recuperare a lor", a declarat ministrul Mihai Fifor la Antena 3. Incidentul are loc la o saptamana dupa ce un MiG 21 Lancer s-a prabusit in timpul unui miting aviatic, la…