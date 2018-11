Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ușor s-a prabusit, miercuri, la Topoloveni, in judetul Arges. Potrivit primelor informații, pilotul este conștient, dar a fost grav ranit. Accident aviatic in Argeș. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, miercuri, in Topoloveni. Potrivit primelor informații, de la echipele de salvare ale…

- Tragedie aviatica in SUA. Un avion de mici dimensiuni a cazut in timpul unei acrobatii. Din pacate, pilotul a murit pe loc. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a afla care au fost cauzele accidentului, iar organizatorii au decis suspendarea showului. "Este prea devreme pentru a…

- Accident deosebit de grav, duminica (30 septembrie), pe DN1, la Huedin. Trei oameni au murit și alți doi au fost raniți in impactul frontal dintre doua mașini. Unul dintre șoferi ar fi ajuns pe contrasens și a lovit in frontal o mașina care venea din fața, iar automobilul sau a fost aruncat pe camp,…

- Intr-un scenariu desprins din filmele de acțiune și suspans, un avion Boeing 737 al companiei Air Niugini s-a prabușit in aceasta dimineața in Oceanul Pacific. Statistic, avionul este cel mai sigur mod de transport. Posibilitatea unui accident cu avionul este semnificativ mai mica de cea a unui accident…

- Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite in urma unui atac armat care a vizat sambata o parada militara din orasul Ahvaz, situat in sud-vestul Iranului, informeaza agentia IRNA, citata de BBC si Al Jazeera.

- Evenimentul rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe Drumul Național 6, in apropierea localitații Arginești, la limita dintre județele Dolj și Mehedinți. Trei persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Medicii, pompierii și polițiștii se afla la fața locului. Primele verificari…

- Accident rutier grav in orasul Kuopio din estul Finlandei. Patru oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a lovit cinci masini apoi s-a prabusit de pe podul pe care circula. Toti pasagerii din autocar erau pensionari si se intorceau de la o petrecere.