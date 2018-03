Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un membru al gruparii talibane s-a sinucis cu o bomba la un sediu al politiei, aflat la o periferie a orasului pakistanez Lahore, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Unsprezece persoane au murit, duminica, dupa ce un avion privat turc s-a prabusit in sud-vestul Iranului. In avion se aflau opt pasageri si trei membri ai echipajului. Avionul privat turcesc Challenger 604, prabusit in Iran, ap...

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit astazi in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii."Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.

- Conform Reuters, alte patru persoane au fost ranite in urma incendiului, a anuntat agentia nationala de presa APA. Serviciile de interventie au reusit sa stinga focul, iar situatia se afla sub control. Potrivit agentiei Xinhua, incendiul a avut loc in districtul Khatai al capitalei…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, noaptea trecuta, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau. La locul producerii evenimentului s-au deplasat doua autospeciale…

- Cel putin 17 persoane au fost omorate in Mozambique, dupa ce un munte de deseuri s-a prabusit peste casele lor, in Maputo, capitala tarii, scrie BBC. Mai multi rezidenti au fost raniti...

- „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei lui, trimițandu-i și o fotografie cu una dintre elicele avionului ATR-72, scrie Fox News. Toți pasagerii aflați la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit langa orașul Yasuj, intr-o zona muntoasa.…

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Un avion de antrenament s-a prabusit in Turcia. Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit Agerpres , care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20…

- Prabusirea avionului Antonov An-148 în apropiere de Moscova a fost cauzata de înghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, au anuntat, marti, anchetatorii rusi, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters. Avionul, de tipul...

- Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, scrie tv8.md Potrivit…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Elicopterul MI-8 a pierdut altitudine si a lovit liniile de inalta tensiune din zona Kremenchuk (Poltava Oblast, Ucraina). ACCIDENT AVIATIC: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti La bord se aflau un instructor de zbor si trei studenti, toti pierzandu-si…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site-ul postului BBC.

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…