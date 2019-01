Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de transport marfa cu noua persoane la bord s-a prabusit luni pe aeroportul Fath din apropiere de capitala Iranului, Teheran, a anuntat agentia de stiri semioficiala Fars, adaugand ca pentru moment nu exista informatii privind victime, potrivit Reuters.

- Statele Unite au avertizat miercuri ca navele iraniene, in special petrolierele, reprezinta un periciol, dupa ce luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, transmit Reuters si AFP. Sanctiunile nu afecteaza doar industria petroliera si bancile, ci si transportul maritim si…

- Coreea de Sud este exceptata de Statele Unite de la embargoul asupra petrolului iranian, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Seul, sub rezerva anonimatului, conform Agerpres. Luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, suspendate in 2015 ca parte a acordului…

- Un avion Boeing 737 al companiei aeriene Lion Air s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat din capitala indoneziana Jakarta, au informat luni oficialii indonezieni, relateza site-ul postului BBC citat de Mediafax.