- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Aeronava s-a prabusit peste o padure din Ravensburg, districtul Baden-Wuerttemberg (Germania). Cei trei ocupanți de la bord au murit. La bord se aflat pilotul in varsta de 45 de ani si doi pasageri, unul in varsta de 49 de ani si unul de 79 de ani. Nu se stie pana acum care este cauza…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Un avion de tip ATR 42 s a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond du Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, relateaza Digi 24.Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane.Aeronava s a prabusit miercuri,…

- Potrivit globalnews.ca, aeronava s-a prabușit la puțin timp dupa decolarea de pe Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei.Incidentul nu a fost urmat de o explozie.In aeronava se aflau 22 de pasageri și trei membri ai echipajului. Unul dintre pasageri era minor.Potrivit…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP.Avionul, un turbopropulsor apartinand…

- Un avion de mici dimensiuni, cu 25 de persoane la bord, s-a prabușit in apropiere de Fond-du-Lac, la doar cateva minute de la decolare. Potrivit autoritaților, toți cei 22 de pasageri și trei membri ai echipajului au supraviețuit impactului dar au fost raniți și s-a solicitat intervenția elicopterelor…

- Zece persoane au ajuns, in total, la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs, miercuri, in fata Scolii Generale numarul 1 din municipiu Buzau. Intre victime, o fetita de 12 ani care are un traumatism la o glezna si a suferit un atac de panica, dar si o femeie insarcinata.

- O tragedie fara precedent a avut loc în îndepartata Siberie, acum 20 de ani. Cauza accidentului aviatic petrecut la Irkutsk în 1997 a fost stabilita oficial, numai pentru a fi contestata apoi de mai mulți specialiști.

- Un incident aviatic a avut loc in aceasta seara in Caras Severin. Un elicopter a fost doborat de vant, pe Partia Barlova, in zona Muntele Mic, conform stiri.tvr.ro. Aparatul face parte din flota aeriana a societatii Dunca Expeditii, care desfasoara activitati comerciale, in special. Pilotul e si proprietarul…

- Un avion militar american, la bordul caruia se aflau 11 persoane, s-a prabușit, miercuri dimineața, in largul coastei Japoniei, scrie BBC News. Cauza prabușirii este necunoscuta, iar numele celor de la bord nu au fost facute publice pana cand vor fi anunțate familiile lor, a anunțat Marina americana…

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabusit, sambata, in Marea Britanie. Accidentul s-a produs in Bedfordhsire, la mai putin de 24 de ore de la un test de zbor efectuat cu succes.

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Un elicopter militar irakian s-a prabușit duminica, la sud de Bagdad, in timpul unui exercițiu de antrenament. Toți cei trei membrii ai echipajului și-au pierdut viața, scrie AFP. „Un elicopter militar Mi-17 s-a prabușit in timpul unui exercițiu și echipajul aflat la bord și-a pierdut viața”, a transmis…

- Un avion al companiei Qatar, care se indrepta catre Bali, a fost nevoit sa aterizeze de urgența intr-un oraș din estul Indiei. Aeronava a fost redirecționata, din cauza unei femei extrem de nervoase. Pasagera și-a ieșit din minți dupa ce a aflat ca barbatul ei o inșala, relateaza Daily Mail. Soțul femeii…

- Autoritatile verifica de asemenea eventuale scurgeri de petrol dupa ce un cargobot a esuat in Marea Nordului.Patru dintre victime, ce au decedat in Polonia si Cehia, au fost ucise de copaci ce au cazut in timpul furtunii. Citeste si Cel putin cinci persoane au murit in Europa din…

- Adriana Iliescu si-a inceput viața de familie la varsta 20 de ani, atunci cand s-a casatorit. In tinerețe, era de o frumusețe rapitoare. Destul de rapid a ramas și gravida, insa, din motive medicale, a trebuit sa intrerupa sarcina. „Vreți sa scoateți un copil cocoșat, stramb? Ce vreți sa faceți?!",…

- Loialitatea este o calitate pe care puține persoane o au. Poți sa fii loiala unei persoane, unui grup, unei țari sau unei cauze. Uneori suferim de loialitate fața de un loc, așa cum este cea fața de un magazin sau fața de un brand.

- O femeie de 29 de ani a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce un avion folosit de organizatia ecologista Greenpeace s-a prabusit in nordul Braziliei, informeaza site-ul agentiei de presa Dpa. ...

- Un avion de lupta F-18 al Spaniei s-a prabusit marti, lânga o baza aeriana, în apropiere de Madrid, imediat dupa decolare, anunța marți presa internaționala. Pilotul, care se afla singur la bord, a murit, a anuntat Ministerul spaniol al Apararii. Aeronava s-a prabusit la…

- 1,6 milioane de oameni mor anual, la nivel mondial, din cauza boililor pneumococice. Jumatate sunt copii cu varsta sub 5 ani, iar cei mai mulți mor din cauza pneumoniilor sau meningitelor pneumococice. Vaccinul care ii ferește de aceste boli este inclus de patru ani in Planul Național de Imunizare,…

- Premierul Pavel Filip a convocat duminica, 15 octombrie, o celula de criza pentru elucidarea circumstanțelor accidentului aviatic în Coasta de Fildeș, în urma caruia 4 moldoveni și-au pierdut viața. Pavel Filip a anunțat ca aeronava executa zborul de poziționare…

- Un avion s-a prabușit in mare langa Coasta de Fildeș. Aeronava tocmai decolase de pe aeroportul Abidjan, spun martori citați de Reuters. Aeronava, despre care nu exista deocamdata informații daca transporta pasageri sau era vorba de un cargo, a decolat de pe aeroport in timpul unei furtuni și s-a prabușit…

- Un avion militar de tip Sukhoi s-a prabușit marți in timpul decolarii, la baza ruseasca Hmeimim din Siria. Intregul echipaj a decedat in acest accident, conform agențiilor de știri din Rusia, care l-au citat pe purtatorul de cuvant al armatei ruse.

- Doua persoane si-au pierdut viata, o a treia a fost transferata in stare critica, cu un elicopter, la un spital din Craiova, iar alte doua persoane au ajuns initial la spitalul din Slatina in urma unui grav accident petrecut sambata. Victimele se intorceau de la lucru.

- Aeronava, care a decolat sambata de pe Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara, cu destinatia Bucuresti, s-a intors la sol dupa ce pilotul a anuntat ca sunt probleme tehnice. In avion se aflau 41 de pasageri, printre care și fostul președinte PNL, Alina Gorghiu. ...

- Aeronava decolase de la Alma Ata si avea destinatia Shymkent, zborul fii unul de tip ambulanta. La 12 minute de la decolare, aparatul de zbor s-a prabusit si a luat foc in urma impactului. Toate cele cinci persoane aflate la bord au murit pe loc.

- Cele zece persoane aflate la bordul unui avion militar și-au pierdut viața dupa ce aeronava s-a prabușit in Republica Democrata Congo, scrie Sputnik. „Pot confirma incidentul, a avut loc devreme dimineața … a fost o aeronava militara. Nu exista supraviețuitori”, a declarat directorul companiei responsabila…