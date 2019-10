Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un bombardier din perioada celui de-al II-lea Razboi Mondial care efectua un zbor demonstrativ s-a prabusit in Statele Unite, afirma surse citate de presa americana.Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in…

- Gino Iorgulescu a ținut cu orice preț sa-și scoata fiul din țara și sa-l duca la tratament in Italia. Mario Iorgulescu a condus cu o viteza excesiva și a provocat un accident rutier in care și-a pierdut viața Daniel Vicol, in varsta de 24 de ani, tatal a doi copii. Mario Iorgulescu era beat și drogat.…

- Imagini de coșmar in urma unui accident aviatic produs in Columbia. Cel puțin șapte persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe. Accidentul a avut loc, duminica, la scurt timp dupa ce avionul a decolat de pe aeroportul din orașul Popayan,…

- Cel puțin șapte persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe imediat dupa decolarea de pe aeroportul din orașul Popayan situat in sud-estul Columbiei, potrivit postului Caracol.Potrivit primelor informații avionul…

- Un avion de transport marfa s-a prabusit in parcarea unui atelier de reparatii a camioanelor situat in apropierea aeroportului Toledo, in statul american Ohio, potrivit CNN, citeaza mediafax.ro.

- Incident rar langa aeroportul Fiumicino din Italia. Mai multe acoperișuri, gradini, dar și mașini au fost distruse dupa ce mai multe bucați dintr-un avion au cazut de la inalțime la cateva minute dupa ce aeronava decolase.

- O tabara de vara pentru copii din Habarovsk, Rusia, a fost mistuita de flacari, luni noaptea.Potrivit presei rusesti, 3 copii au murit si mai multi au fost internati la spital. Trei dintre acestia sunt in stare extrem de grava. Directorul taberei a fost reținut de poliție.