Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni români, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vânt foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza…

- Rapperul american ASAP Rocky a fost arestat miercuri dimineata pentru o agresiune prezumtiva ce ar fi fost comisa in timpul unei altercatii in capitala Suediei, au anuntat procurorii din aceasta tara, citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cantaretul, producatorul si modelul american, in varsta…

- Politistii din Malmo (sudul Suediei) au ranit cu gloante, luni, un individ cu comportament amenintator, in gara centrala din oras, transmite DPA. Potrivit Agerpres, gara a fost evacuata. Politia nu a dat detalii despre amenintari, ci a comunicat doar ca a raspuns unor apeluri din partea populatiei si…

- Cel putin 19 persoane au fost ranite si mai multe cladiri au fost afectate, in urma unei explozii puternice produse vineri in orasul Linkoping, situat in sudul Suediei, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia de presa Reuters.Momentan nu se cunoaste cauza exploziei.

- Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni, transmite corespondentul...

- Procurorul General al Suediei va anunta lunea viitoare daca va redeschide o investigatie preliminara privind o acuzatie de viol impotrivafondatorului Wikileaks Julian Assange, relateaza joi Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura fabuloasa data de RCS&RDS! Zeci de mii de romani…

- Tragedie în Rusia! Cel puțin 41 de oameni au murit dupa ce un avion cu 78 de persoane la bord, inclusiv membri ai echipajului, a luat foc și a aterizat de urgenta pe aeroportul din Moscova.

- Pilotul si cinci pasageri au murit dupa ce un avion de dimensiuni medii s-a prabusit luni in statul american Texas, a anuntat marti Departamentul statal pentru Siguranta Publica, citat de...