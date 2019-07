Rareș Bogdan, umăr la umăr cu Iohannis: Veți vedea singuri!

„Nu, nu m-am certat cu președintele Klaus Iohannis. Din contră, ne înțelegem excepțional. Gândim la fel și abia aștept să începem treaba in precampanie și apoi in campania electorală, umăr la umăr, atat in tara cat si in Diaspora. Vom fi peste tot”, a precizat europarlamentarul… [citeste mai departe]