Avion prăbușit în SUA. Zece decese confirmate Autoritatile medicale locale au “confirmat zece decese”, a declarat o purtatoare de cuvant a orasului Addison, situat la periferia Dallasului, precizand ca “nu exista supravietuitori”. O ancheta a fost deschisa pentru a stabili circumstantele in care avionul de tip King Air 350 s-a prabusit. Potrivit canalelor CNN si CBS News, este vorba despre un avion privat care s-a prabusit peste un hangar la decolarea de pe un mic aeroport din cauza defectarii unui motor. Sursa: Agerpres

