Stiri pe aceeasi tema

- Un avion multirol de tip F/A-18 Super Hornet al Fortelor Navale americane s-a prabusit miercuri dupa-amiaza in largul coastelor Floridei, cei doi membri ai echipajului reusind sa se catapulteze si au fost salvati, insa nu exista detalii despre starea acestora, potrivit unor oficiali americani

- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii, relateaza site-ul publicatiei Express. Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, capitala…

- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii. Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, capitala statului Bangladesh. Oficialii nepalezi nu au…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Un avion care efectua un zbor pe ruta Liverpool - Bacau a survolat orasul timp de 45 de minute pana a putut ateriza, in vreme ce pasagerii unei alte curse, pe ruta Bacau-Milano-Bergamo, au fost redirectionati catre Iasi, din cauza cetii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza ruseasca din Hmeimim, 32 de persoane au murit, anunta agentiile rusesti de presa, citate de AFP si HotNews.ro. “In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport ...

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Pasagerii care se imbarcau la bordul unui avion al companiei Emirates, care trebuia sa decoleze de pe Aeroportul Internațional din Islamabad, Pakistan, cu destinația Dubai, au avut parte de un incident neobișnuit.

- Un incediu a izbucnit intr-un avion care tocmai se pregatea sa decoleze! Pasagerii zbourului operat de China Souther Airlines au fost evacuati de urgenta! Totul a pornit de la un bagaj care a luat foc din cauza unei baterii din interior. Bagajul se afla in cala de deasupra calatorilor și, in momentul…

- La bordul avionului se aflau 60 de pasageri si 6 membri ai echipajului. Autoritatile considera ca toate persoanele aflate la bord au decedat in urma incidentului.Avionul apartine companiei iraniene Aseman Airlines si transporta pasagerii intre Teheran si Yasuj.Conditiile meteorologice…

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului, informeaza agentia de presa Irna, preluata de AFP.

- Un avion cu 66 de oameni la bord s-a prabusit, dimineața, in Iran. Autoriatațile au anunțat ca nu exista niciun supraviețuitor. Aeronava aparținea companiei Aseman Airlines, decolase din capitala Teheran si se indrepta catre un oras din sud-vestul tarii. „Toate serviciile de urgenta sunt in alerta”,…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Maxim Kolomeytsev, care a implinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie in avionul 6W703, impreuna cu iubia sa de 25 de ani, Nazezha. Cei doi intentionau sa calatoreasca la Orsk, orasul natal al barbatului, pentru a petrece ziua lui de nastere, dar si pentru a achizitiona o masina. Cu toate…

- Un avion rusesc de tipul Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines ce transporta 65 de pasageri și șase membri ai echipajului a disparut de pe radare la puțin timp dupa decolarea de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, anunța presa ruseasca. Aeronava facea cursa Moscova-Orsk.…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prabusit in Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova si se indrepta spre orasul Orsk. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la doar doua minute dupa decolare.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today.

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat în noroi, sâmbata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat în nordul Turciei, transmite DPA, citând agentia de presa

- O cursa Lisabona-Bucuresti a fost intoarsa din drum, marti dupa-masa, potrivit unui pasager. Calatorii vorbesc despre necesitatea de a astepta un echipaj de politie. Conform martorului, mai multi pasageri de etnie roma ar fi provocat un incident care a implicat, ulterior, si alti calatori. Altercatia…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate in legatura cu accidentul, insa pana au ajuns in locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii spun ca avionul s-a prabușit intr-un…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- Incidentul s-a produs joi dimineata, cand o aeronava de pasageri care zbura pe ruta Bacau-Catania a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Palermo. Pasagerii au povestit ca avionul s-a inclinat brusc deasupra Marii Mediterane, a pierdut altitudine, iar bagajele au cazut peste oameni.

- Incidentul s-a produs joi dimineata, cand o aeronava de pasageri care zbura pe ruta Bacau-Catania a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Palermo. Pasagerii au povestit ca avionul s-a inclinat brusc deasupra Marii Mediterane, a pierdut altitudine, iar bagajele au cazut peste oameni.

- Aeronava a decolat in conditii normale de pe Aeroportul International „George Enescu" Bacau, dar din cauza rafalelor de vant puternice a pierdut din altitudine, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Palermo. Cursa era programata sa aterizeze in Catania in jurul orei 14.00. La bord se…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care a pierdut brusc atitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa, spun pasagerii. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat de urgenta la Palermo. Problemele avionului ar fi…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica în Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvânt al ministerului securitatii publice, relateaza AFP, citata de

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion.

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah,…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un accident grav a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay, Florida. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabusit. Pentru moment, cauza pentru care s-a intamplat tragedia este necunoscuta. A

- Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza a forțelor aeriene americane. Patru persoane au murit, in urma impactului. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar autoritațile au deschis o ancheta…

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, in timpul manevrei de aterizare pe aeroportul din orasul Bristol, situat in sudul Marii Britanii, afirma surse citate de presa britanica.

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Aeronava s-a prabusit peste o padure din Ravensburg, districtul Baden-Wuerttemberg (Germania). Cei trei ocupanți de la bord au murit. La bord se aflat pilotul in varsta de 45 de ani si doi pasageri, unul in varsta de 49 de ani si unul de 79 de ani. Nu se stie pana acum care este cauza…