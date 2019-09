Avion prăbușit în nord-vestul Franței Un avion militar, aparținand forțelor aeriene belgiene, s-a prabușit joi dimineața in regiunea Morbihan din nord-vestul Franței, nu s-au inregistrat victime, au anunțat autoritațile locale, potrivit cotidianului Le Figaro. "Aeronava a decolat din localitatea Florennes, din Belgia, și se indrepta catre baza aeronautica navala Lann-Bihoue din Morbihan", au transmis oficialii intr-un comunicat. "Pilotul și copilotul s-au putut catapulta inainte de prabușire. Ambii au fost localizați și sunt in viața", au adaugat aceștia. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar, aparținand forțelor aeriene belgiene, s-a prabușit joi dimineața in regiunea Morbihan din nord-vestul Franței, nu s-au inregistrat victime, au anunțat autoritațile locale, potrivit cotidianului Le Figaro citat de Mediafax.Citește și: Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD,…

- Tragedie intr-o familie din vestul țarii. Fetița in varsta de doar cinci ani a murit, ieri seara, dupa ce un gard s-a prabușit peste ea. Tragica intamplare a avut loc in Arad. Intamplarea a avut loc pe strada Constantin Brancoveanu, in jurul orei 19.30. Fetița de cinci ani a fost transportata la spital…

- Este vorba despre un avion usor de atac, de tip CASA C-101, folosit pentru antrenamente. Aeronava s-a prabusit in mare in apropierea localitatii La Manga, in jurul orei locale 07.38, potrivit Reuters. Pilotul este un instructor de zbor, au anuntat autoritatile, care precizeaza ca el se afla singur in…

- Avionul pentru stingerea incendiilor s-a prabusit, vineri dupa-amiaza, in zona localitatii Generac, in sudul Frantei. In urma incidentului, pilotul a murit, anunta autoritatile franceze. Aeronava de tip Tracker, echipat pentru misiuni de stingere a incendiilor, s-a prabusit in timpul unei misiuni. "Pilotul…

- Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prabusit vineri dupa-amiaza în sudul Frantei, iar pilotul și-a pierdut viața, au anuntat autoritatile franceze, citate de Le Figaro.Accidentul aerian a avut loc în zona localitatii Générac, aflata în apropierea orasului…

- Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prabusit, vineri dupa-amiaza, in sudul Frantei, iar pilotul a murit in urma impactului cu solul, anunta autoritatile franceze, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Accidentul aerian a avut loc in zona localitatii Generac, situata…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste un hangar al aeroportului Addison din Texas, iar toti cei zece pasageri aflati la bord au murit, informeaza BBC. Aeronava s-a prabusit la foarte scurt timp dupa decolare si a luat foc in urma impactului, a anuntat un oficial al Departamentului…

- Doua persoane au fost ranite, intre care un imam, in urma unor focuri de arme trase joi in fata unei moschei din Brest, in nord-vestul Frantei. Incidentul s-a produs la putin timp dupa ora locala 16:00 (14:00 GMT) in fata moscheii. Viata celor doi raniti nu este in pericol, intre care imamul Rachid…