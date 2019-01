Stiri pe aceeasi tema

- Simon Moores, cumnatul lui Paul Hollywood, a murit dupa ce avionul in care se afla s-a prabușit in nordul Errezil, in Spania. Avionul care a decolat din Cascais trebuia sa ajunga in San Sebastian. Paul Hollywood, prezentatorul show-ului britanic "The Great British Bake Off", este devastat dupa ce fratele…

- Estimarile arata ca moneda euro este folosita zilnic de aproximativ 334 de milioane de europeni. Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda insași a intrat pe piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, inlocuind așa-numita unitate monetara europeana (ECU), iar apoi, la 1 ianuarie…

- Grupul britanic Kingfisher, care isi desfasoara activitatea si in Romania sub brandul Brico Depot, a anuntat ca va iesi de pe pietele din Rusia, Spania si Portugalia pentru a se concentra pe pietele unde poate detine o pozitie de lider.

- Ilinca Vandici a trecut printr-o perioada extrem de grea atunci cand tatal ei a decedat, lasandu-i un gol in suflet. Prezentatoarea TV nu a trecut nici pana acum peste moartea tatalui ei și poarta zilnic aceasta durere in suflet. Ilinca Vandici pare o femeie extrem de puternica și echilibrata psihic,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se afla intr-o vizita cu caracter public in Republia Croatia, in zilele de 4-7 noiembrie 2018. Este a douasprezecea vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018, dupa Emiratele Arabe Unite (februarie), Regatul Marocului (martie),…

- Productia mondiala de vin si-a revenit semnificativ în 2018, în cazul României fiind vorba de o crestere de 21%, pâna la 5,2 milioane de hectolitri, de la 4,3 milioane hectolitri în 2017, potrivit estimarilor Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (OIV) consultate…

- pentru al noualea an consecutiv Xerox iși menține poziția de lider global pentru serviciile de management al documentelor (Managed Print Services – MPS), conform celui mai recent raport al firmei de cercetare și analiza Quocirca. Clasamentul din 2018 marcheaza cel de-al noualea an consecutiv in care…

- Ajuns la cea de-a patra ediție, turneul de fotbal al studenților de la Universitatea Transilvania, denumit „Colina League Cup”, va porni la drum luni, 22.10.2018. 20 de echipe s-au inscris la turneul din acest an și competiția se anunța una extrem de interesanta. Astazi, in Aula Universitații Transilvania…