Avion prăbuşit în Mexic, toţi pasagerii au murit Epava avionului a fost reperata in urma unui survol aerian intr-o zona muntoasa greu accesibila, au comunicat autoritatile statului mexican Coahuila. Avionul, un Bombardier Challenger 601, decolase de la Las Vegas, SUA, si se indrepta spre Monterrey, statul mexican Nuevo Leon, in momentul in care a disparut de pe radare. In primele imagini aeriene difuzate de media mexicane, se distinge un avion carbonizat si rupt in mai multe bucati, intr-o zona desertica. Potrivit autoritatilor, la bord se aflau zece pasageri si trei membri ai echipajului, dar nu exista supravietuitori. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

