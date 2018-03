Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- Patru persoane au fost arestate, vineri, dupa ce au escaladat un balcon aflat la primul etaj al ambasadei iraniene la Londra, cu scopul de a protesta impotriva Guvernului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- ”In trecut a trebuit sa ne explicam actiunile in fata diverselor organisme internationale, insa acest lucru s-a schimbat. Productia noastra (de rachete) s-a triplat”, a declarat generalul Amir Ali Hajizadeh, scrie mediafax.ro. Declaratiile lui Hajizadeh au fost facute in contextul in care ministrul…

- Au fost recuperate cutiile negre ale avionului prabușit in Iran pe data de 18 februarie și in urma caruia 66 de persoane și-au pierdut viața, scrie AFP citat de Agerpres. „Cutia cu inregistrarea parametrilor zborului si cea cu conversatiile din cabina de comanda au fost predate autoritatilor judiciare,…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters. Alte patru persoane au fost ranite in urma incendiului,…

- Agentia de presa Reuters a obtinut fotocopii ale pasapoartelor folosite de liderii nord-coreeni."Au folosit pasapoarte braziliene, in care apar clar fotografiile lui Kim Jong-Un si Kim Jong-Il, in incercarea de a obtine vize de la ambasade straine", a declarat, sub protectia anonimatului,…

- Iranul a facut cunoscut ca atacurile vor continua asupra zonelor controlate de "teroristi" in apropiere de Damasc, unde au fost semnalate confruntari duminica intre insurgenti si fortele guvernamentale siriene, in pofida unei rezolutii a ONU care cere un armistitiu de 30 de zile pe cuprinsul Siriei,…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Epava avionului care s-a prabusit duminica in Iran, avind la bord 66 de persoane, a fost gasita in centrul tarii, au relatat media de stat iraniene, informatie neconfirmata insa de aviatia civila iraniana, transmite luni Reuters. Avionul ATR-72 al companiei Aseman Airlines care asigura legatura intre…

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului, informeaza agentia de presa Irna, preluata de AFP.

- Un avion de linie care asigura o legatura interna s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului cu 66 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Toate cele 66 de persoane aflate la bordul avionului prabusit in Iran au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman,…

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit soparle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand…

- Un avion de tipul AN-148 ce transporta pasageri, avea 71 de persoane la bord si abia decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, scriu cei de la Rusia Today . Acesta se indrepta spre orașul Orsk si disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, relateaza tv8.md Potrivit primelor informații, avionul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- Aeronava s-a prabusit peste o padure din Ravensburg, districtul Baden-Wuerttemberg (Germania). Cei trei ocupanți de la bord au murit. La bord se aflat pilotul in varsta de 45 de ani si doi pasageri, unul in varsta de 49 de ani si unul de 79 de ani. Nu se stie pana acum care este cauza…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie, publicate de agentia…

