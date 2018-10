Stiri pe aceeasi tema

- Deryl Fida Febrianto, un tanar in varsta de doar 22 de ani, este unul dintre victimele teribilului accident aviatic din Indonezia, unde un avion s-a prabușit in marea Java , numarul victimelor estimandu-se la 189, adica exact atatea persoane cat au urcat in avionul groazei, a informat thesun.co.uk .…

- Sony Setiawan, angajat al Ministerului Finanțelor din Indonezia, se poate considera cel mai norocos om din lume dupa ce a ratat imbarcarea, luni dimineața, in avionul care s-a prabușit cu 189 de pasageri la bord, scrie libertatea.ro.

- Avionul prabușit in Indonezia, un Boeing 737 apartinand companiei Lion Air, cu 189 de persoane la bord, a fost suspus recent unor reparatii, in urma unor probleme tehnice, a declarat directorul companiei aeriene indoneziene Edward Sirait pentru AFP, citeaza digi24.ro.

- Aeronava "a fost reparata la Denpasar", pe Insula Bali, iar "apoi a zburat catre KJakarta", a precizat el. "Tehnicienii de la Jakarta au primit note si au efectuat alta reparatie, inainte ca (avionul) sa plece spre Pangkal Pinai", unde urma sa ajunga luni, a mai declarat Edward Sirait pentru AFP. Directorul Lion…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Catastrofa aviatica in Indonezia. Un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit in marea Java, la doar 13 minute dupa decolare. Aparatul de zbor, care apartinea companiei indoneziene Lion Air, efectua o cursa interna intre Jakarta si Pangkal Pinang.

- Un avion de pasageri operat de compania indoneziana low cost Lion Air s a prabusit la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta cu destinatia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relateaza dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Avionul a…