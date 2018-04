Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloti din Coreea de Sud au fost dati disparuti si se crede ca au decedat, dupa ce avionul lor, o aeronava militara de tip F-15K, s-a prabusit joi dupa-amiaza intr-o zona muntoasa din sudul tarii, informeaza site-ul agentiei Yonhap. Incidentul s-a produs joi dupa-amiaza, in zona Chilgok…

- Sase mineri si-au pierdut viata si trei au fost raniti, joi, dupa ce acoperisul unei mine de carbune din vestul Georgiei s-a prabusit, a anuntat joi Ministerul de Interne. Conform ministerului, accidentul s-a produs la mina Mindeli din Tkibuli, 200 km vest de capitala Tbilisi, scrie…

- Cauza prabusirii avionului nu este deocamdata cunoscuta si nici soarta celor doi piloti care se aflau la bordul avionului. Avionul revenise la baza din Daegu, dupa o misiune, cand s-a prabutit intr-o faleza, joi dupa-amiaza, in Chilgok, la 300 de kilometri la Sud-Est de Seul. Fortele…

- Un accident de munca a avut loc în jurul prânzului pe șantierul de extindere a Sibiu Shopping City, la fața locului intervenind un echipaj SMURD și o Ambulanța, informeaza turnulsfatului.ro

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si sotia sa au asistat la un concert sustinut de vedete sud-coreene, intr-un eveniment rar in Phenian, scrie BBC. Potrivit agentiei postului britanic care citeaza agentia Yonhap, Kim Jong-un este primul lider nord-coreean care a participat la un eveniment artistic…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit, joi, sa organizeze un summit in data de 27 aprilie, in regiunea demilitarizata Panmunjom, a anuntat guvernul sud-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Inalti oficiali din cele doua Corei s-au intalnit joi in satul de frontiera Panmunjom pentru a discuta detaliile viitoarelor discutii intercoreene, a anuntat mass-media din Coreea de Sud, informeaza dpa. Oficialii au discutat despre data si ordinea de zi a summitului dintre liderul nord-coreean…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol pe tema semnificațiilor diplomatice ale vizitei istorice interprinse de președintele nord-coreean Kim Jong Un in China.RFI: Presedintele nord-coreean Kim Jong Un doreste denuclearizarea peninsulei coreene. Este ceea ce…

- La un pas de o tragedie a fost o femeie care a vrut sa urce cu liftul la etajul al treilea al cladirii ce aparține Uniunii Cineaștilor din Romania (UCR). Cauza care a condus la acest incident este una șocanta.

- Guvernul Coreei de Sud si presedintia Statelor Unite au anuntat, marti, ca nu pot confirma informatiile privind o vizita a liderului nord-coreean Kim Jong-Un in China, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Parlamentul din Coreea de Nord se va intruni la 11 aprilie, inaintea summiturilor planificate cu Statele Unite si Coreea de Sud, a anuntat joi presa de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei.

- Janos Szekely se apropie de 35 de ani. Ultimii 3 i-a petrecut departe de Romania, in Italia, unde s-a stabilit cu familia. Se gandește la retragere, avand alte proiecte in atenție, dar iși aduce aminte cu placere de perioada de la Steaua, chiar daca a fost una dintre țintele preferate ale patronului…

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orașul polonez Poznan, și a distrus un bloc de apartamente. Patru persoane și-au pierdut viața și alte 24 au fost ranite, scrie The Association Press. Oficialii din Polonia au declarat ca patru persoane au decedat și 24 au fost ranite in urma prabușirii…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Noua generație Hyundai Santa Fe iși va schimba numele in funcție de versiune și va include o serie de motoare noi de pana la 232 de cai putere care vor fi disponibile cu o cutie de viteze automata cu 8 trepte.

- Ministerul sud-coreean de Externe a anuntat, miercuri, ca dialogul inter-coreean si stabilirea unui canal de comunicare intre SUA si Coreea de Nord reprezinta "pilonii majori" pentru denucleanizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Choo Mi-Ae, liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, aflat la guvernare, a declarat duminica faptul ca relatiile inter-coreene s-ar putea imbunatati doar daca regimul nord-coreean va renunta la provocari si va arata disponibilitate pentru denuclearizare, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- UPDATE Cei 66 de pasageri si membri ai echipajului unui avion de linie iranian au fost ucisi duminica in prabusirea aparatului lor intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Iranului, a anuntat un...

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- Sapte masini s au prabusit in gol si doua cladiri au fost evacuate dupa ce o strada s a surpat la Roma, in Livio Andronico, cartierul Balduina. Potrivit Rotalianul.com, doua echipe de pompieri au intervenit imediat la fata locului. Nu au fost inregistrate victime. Procuratura deschide un dosar dupa…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Un barbat de 35 de ani a fost grav ranit, dupa ce duba sub care se afla pentru a o repara s-a prabușit peste el si l-a strivit. Evenimentul s-a produs in satul Cotu-Ciorii, comuna CA Rosetti. Din primele date, cel mai probabil cricul a cedat, iar autoutilitara s-a prabușit peste el. La fața locului…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie citat de presa rusa, avionul s-a prabusit in apropiere de localitatea Argunovo, aflata la aproximativ 80 de kilometri sud-est de Moscova. "Nu exista…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie BBC. Au…

- O femeie in varsta de 46 de ani din Germania a fost la un pas de moarte, dupa ce a consumat miere halucinogena, pe care a achizitionat-o din Turcia la un pret exorbitant din cauza insistentelor sotului ei.

- Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de 4,6 metri in zona Tronsonului 11, camerele de supraveghere surprinzand imaginile in urma cu doua nopti, au anuntat marti reprezentantii primariei din localitate. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean,…

- Președintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, se va deplasa, vineri, la Pyeonghang, in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Potrivit BBC , anunțul de confirmare a prezenței lui Kim Yong-nam a fost facut…

- Liderul nord coreean, Kim Jong-un, și soția lui Ri Sol-ju, s-au plimbat noaptea prin Phenian cu un troleibuz. Potrivit presei de stat, liderul nord coreean a spus ca este mulțumit de noul model de troleibuz și și-a exprimat mandria fața de muncitorii nord coreeni. Kim Jong-un a fost…

- Elicopterul MI-8 a pierdut altitudine si a lovit liniile de inalta tensiune din zona Kremenchuk (Poltava Oblast, Ucraina). ACCIDENT AVIATIC: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti La bord se aflau un instructor de zbor si trei studenti, toti pierzandu-si…

- Cel putin doua masini dintr-o parcare din Focsani au fost avariate, joi, dupa ce acoperisul unui bloc s-a prabusit peste ele, din cauza vantului foarte puternic, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incidentul a avut loc miercuri, la ora locala 20:00, - 3 noaptea, ora Romaniei. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE.

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Un nou termen in dosarul elicopterului prabusit in lacul Siutghiol Tribunalul Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei, a decis ca procesul sa fie amanat pentru data de 6 februarie, avand in vedere lipsa raportului de expertiza. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Directiei Nationale…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Un balon cu aer cald, cu 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului, iar alte 12 au fost ranite, scrie realitatea.net.