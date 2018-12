Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldati turci au murit si unul a fost ranit, luni, din cauza prabusirii unui elicopter militar in districtul central al metropolei turce Istanbul, informeaza CNN Turk si alte media turce, potrivit...

- Un avion multirol de tip MIG-29, apartinand Fortelor Aeriene egiptene, s-a prabusit sambata in Egipt, dar pilotul s-a catapultat in siguranta, anunta surse citate de agentia rusa de presa Sputnik si de cotidianul Kommersant, potrivit...

- Un elicopter al armatei afgane s-a prabusit miercuri in sud-vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat.

- Un avion de vanatoare Su-27 al Fortelor Aeriene Ucrainene, cu echipaj international, s-a prabusit in timpul exercitiilor internationale Clear Sky-2018, desfasurate in Ucraina. Potrivit Ministerului Apararii al Ucrainei, aeronava s-a prabusit ieri, 16 octombrie, in jurul orei 17, langa satul Ulanov din…

- Un avion de lupta Suhoi Su-27 aparținand forțelor aeriene ucrainene s-a prabușit, marți, in cursul unui exercitiu de antrenament, a informat statul major ucrainean intr-un comunicat, potrivit Reuters. Cei doi piloți aflați la bord și-au pierdut viața.

- Un elicopter care transporta forțe de securitate s-a prabușit în vestul Afganistanului. Toate cele cinci persoane de la bord, inclusiv pilotul, au murit, au anunțat, sâmbata, autoritațile.

- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit. Militantii talibani au intreprins in ultimele...

- Cel putin sase persoane au murit duminica in Sudanul de Sud, dupa ce un avion de mici dimensiuni, care transporta pasageri de la Aeroportul International Juba in orasul Yirol, s-a prabusit, potrivit...