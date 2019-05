Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgenta la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza agentia de stiri Reuters. Mass-media rusa a transmis imagini cu avionul inconjurat de un nor gros de fum. Inregistrari…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgenta la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova în urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei, informeaza agenția de știri Reuters.

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei, informeaza agenția de știri Reuters.

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei, informeaza agenția de știri Reuters.Mass-media rusa a transmis imagini cu avionul inconjurat de un nor gros de fum.

- Conform primelor informații din presa rusa, la bord se aflau 72 de pasageri. Exista victime. Dupa cum vedeți in clipul de mai jos, o parte din pasageri au fost evacuați pe scara gonflabila. Vorbim despre un avion al companiei Aeroflot care zbura pe cursa Moscova - Murmansk. REVENIM CU INFORMAȚII…

- Un avion a intrat ilegal in spatiul aerian al Republicii Moldova si a efectuat o aterizare neautorizata pe Aeroportul din Chisinau.In aeronava se afla doar echipajul. Informatia a fost confirmata de Autoritatea Aeronautica Civila.Revenim cu detalii.

- Potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza serviciile meteorologice ale capitalei ruse, "un nou record zilnic de precipitatii in 140 de inregistrare a fost batut" in noaptea de marti spre miercuri, la Moscova, care a batut de asemenea "precedentul record ce data din iarna lui 1995".…