AVION în flăcări, aterizare de urgență în Rusia - video de coșmar Conform primelor informații din presa rusa, la bord se aflau 72 de pasageri. Exista victime. Dupa cum vedeți in clipul de mai jos, o parte din pasageri au fost evacuați pe scara gonflabila. Vorbim despre un avion al companiei Aeroflot care zbura pe cursa Moscova - Murmansk. REVENIM CU INFORMAȚII

- Un avion de pasageri Suhoi a aterizat de urgența la Moscova, dupa ce la bord a fost semnalat un incendiu. Flacarile s-au extins și au cuprins intreaga aeronava. Potrivit agenției ruse TASS, exista victime.

