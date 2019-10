Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al marinei americane, E-6B Mercury, proiectat pentru a rezista unui atac nuclear, a fost “pus la pamânt” de o pasare. Pe 2 octombrie, în timpul unei manevre ce a avut loc la o baza aeriana din Maryland, unul dintre motoare a fost lovit de o pasare, a declarat…

- Pe 2 octombrie, in timpul unei manevre ce a avut loc la o baza aeriana din Maryland, unul dintre motoare a fost lovit de o pasare, a declarat un purtator de cuvant al fortelor aeriene, Tim Boulay, potrivit Military.com. Desi a fost proiectat pentru a face fata unui atac nuclear, impactul cu pasarea…

- Nu se cunoaste deocamdata cauza degajarii de fum. Cei 165 de pasageri sunt "teferi", dar patru membri ai echipajului "au fost afectati de fum" si "transportati la spital", a declarat pentru AFP Vivienne Gaskell, sefa departamentului de comunicatii al aeroportului. Traficul a fost intrerupt timp de douazeci…

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Potrivit celorlalti calatori, citati de Digi24, cei doi ar fi fost sub influenta substantelor interzise, unul dintre ei fiind chiar recalcitrant. Avionul ar fi trebuit sa ajunga in tara la ora patru dimineata, insa a aterizat in Frankfurt, unde oamenii au primit cazare. Acestora li s-a pus…

- Un zbor Ural Airlines de la Tel Aviv, care transporta 160 de persoane, a efectuat o aterizare de urgenta vineri la Soci (sudul Rusiei), cu trenul de aterizare avariat, potrivit media ruse, precizand ca nu exista raniti. Este al doilea incident in care este implicata aceeasi companie aeriana rusa dupa…

- Autoritatile italiene investigheaza cauzele care au obligat o aeronava Boeing 787, a companiei Norwegian, cu 298 pasageri la bord, sa aterizeze de urgenta sambata, pe aeroportul Fiumicino din Roma, dupa ce i s-au desprins niste fragmente de la motor, imediat dupa decolarea cu destinatia Los Angeles,…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc ieri, pe aeroportul „Leonardo da Vinci” din Fiumicino. Un avion al unei companii norvegiene care trebuia sa faca ruta Roma - Los Angeles a inceput sa se dezmembreze la cateva momente dupa decolare, a notat La Repubblica. Bucațile de metal au cazut pe mașinile…