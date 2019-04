Avion F-35 dispărut în Pacific Avionul F-35 a decolat de la Baza aeriana Misawa, in nord-estul Japoniei, si a disparut de pe radar deasupra Oceanului Pacific, in largul regiunii nipone Aomori, afirma surse militare citate de agentia de presa Kyodo. Autoritatile japoneze suspecteaza ca avionul militar s-a prabusit. Aparatul este cautat activ in zona maritima in care a disparut. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

