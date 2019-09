Avion F-16 prăbuşit în Franţa. Piloţii au supravieţuit miraculos "Pilotul si copilotul au putut sa se catapulteze inainte de prabusire. Ei au fost localizati amandoi in viata", a anuntat joi dupa-amiaza, intr-un comunicat, Prefectura din Morbihan, scrie News.ro. Avionul lor a decolat de la Florennes, in Belgia, si se indrepta catre baza aeronautica navala Lann-Bihoue, in Franta, a precizat prefectura. Salvatorii trimisi in zona au putut sa preia rapid in grija un prim pilot. Ei s-au grabit apoi sa il desprinda pe al doilea pilot, care a ramas agatat cu parasuta - timp de doua ore - de cabluri ale unei linii EDF. El a fost recuperat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

