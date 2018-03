Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat, luni, exerciții militare de rachete și artilerie in mai multe regiuni, inclusiv in autoproclamatele Abhazia, Osetia de Sud, Crimeea și regiunile adiacente frontierei ucrainene, anunta agențiile ruse de știri cu referire la serviciul de presa al Districtului Militar Sud. Armata rusa afirma…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, au anuntat media ucrainene, care citeaza politia, transmite luni BBC. Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Fostul premier Victor Ponta sustine, intr-un interviu pentru STIRIEPESURSE.RO, ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul…

- Ucraina aplica sanctiuni usturatoare companiilor aviatice din Rusia care ii incalca spatiul aerian. Pe parcursul ultimilor trei ani, tara vecina a aplicat amenzi in valoare totala de 170 de milioane de euro pentru aproximativ 40 de operatori de zbor.

- Ministerul rus de externe a respins luni acuzatiile premierului britanic Theresa May privind otravirea fostului spion Serghei Skripal, informeaza agentiile ruse de presa, preluate de DPA si AFP. Purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, a declarat ca "este un spectacol de circ in parlamentul…

- Bunicul lui Vladmir Putin a fost bucatarul lui Stalin, se lauda președintele Rusiei. Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar pentru Lenin și Stalin, a susținut președintele Rusiei intr-un film documentar postat duminica pe rețelele sociale rusești. Potrivit Agerpres , in…

- Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au înselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia în timpul crizei din 2014 în Ucraina, când, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a evitat provocari, in regiunea Cernauti, din partea unor persoane pe care le acuza ca au fost platite de Rusia sa incendieze doua scoli romanesti in Bucovina (sud-vest), potrivit serviciului de presa al SBU, care acuza serviciile speciale ruse ca au incercat…

- Optimile Ligii Europa. Vineri, la Nyon, In Elveția, se va trage la sorți țintarul din optimile de finala ale Europa League, competiție in care se mai afla un singur roman implicat, Ștefan Radu. Programul optimilor de finala din Liga Europa Lazio Roma – Dinamo Kiev RB Leipzig – Zenit Sankt Petersburg…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica unui oligarh ruso-ucrainian, a fost acuzat de marturie falsa in legatura cu activitatile desfasurate in Ucraina. Conform unor documente legale depuse la Washington, van der Zwaan nu a mentionat un schimb de mail-uri din 2014 cu o persoana neidentificata…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt ''clar o minciuna'', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Rusia are suficiente mijloace și forțe pentru a raspunde la provocarile americane din Marea Neagra, a declarat vicepreședintele comisiei a Dumei de Stat pentru aparare și securitate, Iuriy Șvatkin

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- O nava sub pavilion moldovenesc a fost pe cale sa se scufunde in Marea Neagra, in apropiere de judetul roman Constanta. Cei sapte oameni care se aflau la bordul ambarcațiunii au fost evacuati de salvatorii romani. Echipajul era format din marinari din Rusia, Ucraina si Republica Moldova. Potrivit informatiilor…

- Grupul energetic rus Gazprom a anuntat ca isi va reorganiza exporturile si va infiinta in acest sens o divizie integrata de distributie internationala. Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani,…

- Anonimul francez si a inceput calatoria europeana la Neapole, a trecut prin Atena si a ajuns in portul otoman Smyrna azi, Izmir, in Turcia asiatica . La intoarcere, el a calatorit pe Marea Neagra si Dunare. Deoarece autorul mentioneaza Razboiul Crimeii 1853 1856 recent incheiat, dar nu aminteste de…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, transmite News.ro . De luni, Romania are un nou “numar…

- O romanca a fost inchisa pe nedrept in Marea Britanie 13 luni. Intre timp a și nascut. Recent, a fost eliberata iar cazul a fost relatat si de BBC. Acuzatiile au fost retrase, iar judecatorul a vorbit despre greșeli grave si a cerut o ancheta. MAE precizeaza ca romanca nu a contactat Ambasada Romaniei…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Violeta Stoica Din anul 1998 – cand a fost pronunțata prima hotarare a Curții Europene a Drepturilor Omului impotriva Romaniei, in cauza Vasilescu contra statului roman – CEDO s-a pronunțat in 1.352 de cauze in care romanii au facut plangere la aceasta instituție europeana, potrivit datelor oficiale.…

- Conducerea postului de televiziune TV8 a comentat acuzatiile lansate de catre primarul interimar Silvia Radu la adresa jurnalistilor, precizand ca reprezentantii presei nu i-au intimidat copilul.

- Echipa lui Flavius Stoican a incheiat cu o remiza seria meciurilor amicale din Antalya, 0-0 cu formatia poloneza de prima liga Sandecja Nowy Sacz. Cele mai mari ocazii ale partidei s-au consumat in final si l-au avut in prim-plan pe Catalin Stefanescu. Intrat in teren in minutul 77, in locul lui…

- Ministerul Afacerilor Externe al Frantei a atentionat vineri impotriva oricarei puneri in discutie a acordurilor de pace de la Minsk cu privire la Ucraina, dupa votul din parlamentul ucrainean in favoarea unei legi ce califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul din estul acestei tari, informeaza…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege prin care declara Rusia „stat agresor“ si defineste drept „ocupate“ zonele aflate sub controlul fortelor separatise proruse. Statul rus a condamnat noua lege, considerand ca face parte din „pregatiri de razboi“.

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. Inconjurat…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, crede ca nu exista motive pentru optimism în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, în pofida declarațiilor optimiste ale autoritaților. Faptul ca autoritațile s-au aratat mulțumite…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Primii turisti din Republica Moldova, Ucraina si Rusia au ajuns la Poiana Brasov si Predeal, pentru a petrece Craciunul pe rit vechi, care se sarbatoreste pe data de 7 ianuarie. Unii turisti au ajuns in statiune cu masinile personale, iar altii cu autocarele. Acestia sint cazati la hoteluri de trei…

- Gama versatila de anvelope de iarna de inalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope din lume, Nokian Tyres, este completata prin introducerea a patru noi familii de produse: modelele fara ținte Nokian Hakkapeliitta R3 și R3 SUV destinate piețelor din țarilor nordice, Rusia și America…

- In ziua de Craciun, Royal Navy a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii. Anunțul a fost facut marti de Ministerul Apararii de la Londra printr-un comunicat. O nava britanica a fost trimisa pentru a supraveghea o fregata rusa in largul coastelor de nord ale Scotiei. Ministerul…